Settimana Coppi e Bartali 2018/ Info streaming video e diretta tv: orario, programma e percorso (1^ tappa)

Diretta Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018: info streaming video e tv, orario, programma e percorso della corsa a tappe. Giovedì 22 marzo le prime due semifrazioni

22 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 (Foto LaPresse)

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 prende il via nella giornata di giovedì 22 marzo. Si tratta di una corsa a tappe della durata di quattro giorni, inserita nel calendario dell’UCI Europe Tour; è nata nella metà degli anni Ottanta e si è disputata prima in Sicilia e poi in Sardegna, ma ormai da una ventina d’anni è di stanza in Emilia Romagna dove appunto si correrà anche in questi giorni. Naturalmente la manifestazione è dedicata alla memoria dei grandi Fausto Coppi e Gino Bartali, ma per due edizioni è stata anche Memorial Cecchi Gori a livello ufficiale; al via della corsa ci sono 25 squadre, tra cui alcune del WorldTour. E’ presente il Team Sky insieme alla Movistar, la Segafredo e il Team Lotto, il campione in carica è il francese Lilian Calmejane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CORSA

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 non verrà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; sulla televisione di stato, e precisamente su Rai Sport, sarà possibile comunque assistere alle immagini delle quattro tappe in differita, usufruendo anche di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone qualora non abbiate a disposizione un televisore. Alcuni degli account ufficiali delle squadre partecipanti (soprattutto su Twitter) forniranno informazioni utili sull’esito della corsa.

LA PRIMA GIORNATA

La prima giornata della corsa è divisa in due semitappe che di fatto prevedono l’arrivo a Gatteo: la prima scatta alle ore 9:30, passa per l’Unione dei Comuni del Rubicone ed è una frazione che prevede alcuni GPM, due dei quali sono posti su un circuito che, da Longiano, i corridori dovranno percorrere due volte. Si tratta comunque di una frazione in linea, adatta ai velocisti; ci sono i 163 Km del GPM di Longiano, ma di fatto ci aspettiamo un arrivo in volata anche perchè la distanza (poco meno di 100 Km) non è troppo utile per tentare lunghe fughe. La seconda semitappa invece è prevista per le ore 14:00 ed è una cronosquadre di 13,3 Km: si parte nella frazione di Gatteo a Mare (precisamente nei Giardini Don Guanella). Rispetto allo scorso anno c’è una novità: la corsa sarà classica, mentre nel 2017 questa cronosquadre era stata disputata soltanto da due corridori per ciascuna squadra.

IL RICORDO DI PANTANI

A questa Settimana Internazionale Coppi e Bartali ha partecipato ai tempi anche Marco Pantani. Nel 2003 il Pirata ottenne quello che sarebbe stato l’ultimo podio della sua carriera, sul traguardo di Sassuolo dove giunse secondo alle spalle di Ruslan Ivanov; l’anno seguente gli organizzatori decisero di ritirare ufficialmente la sua maglia numero 145 (quella che appunto aveva vestito nella sua ultima edizione) sul lungomare di Riccione, con un nugolo di colombe che la liberarono in volo. Quell’anno il podio fu tutto italiano: vinse Giuliano Figueras e in terza posizione si classificò Michele Scarponi, che invece avrebbe trionfato nel 2007. Anche lui sarà certamente ricordato in questa edizione della corsa.

