Video/ Akragas Trapani (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Akragas Trapani (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per la 31^ giornata di Serie C. Granata avanti con la rete di Polidori al 69'.

22 marzo 2018 Fabio Belli

Video Akragas Trapani (LaPresse)

Neanche giocando più di un tempo in superiorità numerica l’Akragas è riuscito ad avere la meglio e a muovere la classifica. Arrivano tre punti d’oro per il Trapani che continua a restare nella scia di Lecce e soprattutto Catania, ai primi posti della classifica del girone C di Serie C. Certo, sulla carta l’impegno per i granata si prospettava più agevole, con l’Akragas reduce da 10 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 12 partita. L’approccio alla partita della formazione di Agrigento è stato invece molto soddisfacente, con un gol annullato all’albanese Gjuci e un’occasione per Moreo, che ha mancato di poco il bersaglio. Il Trapani però ci ha provato con Minelli ed ha alzato i ritmi intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco. A scombinare i piani della formazione allenata da Alessandro Calori ci ha pensato però l’espulsione di Silvestri, che per un colpo a palla lontana su Zibert si è beccato un rosso diretto che ha moltiplicato le energie dell’Akragas.

LA RIPRESA

I padroni di casa a inizio ripresa sono andati vicini al vantaggio con un colpo di testa di Navas e una conclusione di Carrotta, sventata dal portiere trapanese Furlan. Il Trapani però è riuscito a riorganizzarsi e al 24’ della ripresa è riuscito a passare con un colpo di testa di Polidori, bravo a sfruttare un cross di Evacua. E’ una doccia gelata per l’Akragas che non riesce a creare più pericoli, col Trapani che il gol quasi se lo fa da solo nel recupero a causa di una svirgolata di Drudi. Ma l’1-0 basta ai granata per riuscire anche in 10 uomini a ottenere il massimo.

