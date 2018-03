Video/ Albinoleffe Fermana (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Albinoleffe Fermana (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Seriani avanti con la rete di Gelli al 20' del primo tempo.

22 marzo 2018 Stefano Belli

Video Albinoleffe Fermana (LaPresse)

L'Albinoleffe continua a cullare il sogno dei play-off: nel match valevole per la 31^ giornata del girone B di Serie C 2017-18 la formazione di Massimiliano Alvini tra le mura amiche dell'Atleti Azzurri d'Italia batte di misura la Fermana di 1 a 0, il gol decisivo porta la firma di Gelli che al ventesimo del primo tempo batte Valentini e porta in vantaggio la compagine bergamasca che poi saprà difendere il vantaggio fino al triplice fischio dell'arbitro De Tullio. Per la squadra di Flavio Destro si tratta del secondo KO consecutivo che allontana la Fermana dalla top 10 e l'avvicina pericolosamente visto la zona play-out, ora distante solamente quattro lunghezze. I tifosi dell'Albinoleffe devono inoltre ringraziare il loro portiere, Coser, che grazie a un intervento strepitoso su Cognini ha messo in cassaforte il risultato anche nel momento più critico della serata quando gli ospiti attaccavano a testa bassa e senza soluzione di continuità.

SERIANI VICINI AL RADDOPPIO

I padroni di casa hanno anche avuto la possibilità di raddoppiare con Agnello che dai trenta metri non ha preso la mira, Gelli in rovesciata avrebbe potuto fare doppietta ma l'arbitro ha annullato il gol del 2 a 0 per la segnalazione di fuorigioco da parte del primo assistente. Negli ultimi minuti i canarini hanno sfiorato il pari con Da Silva che per ben due volte su calcio di punizione ha sfiorato il bersaglio grosso col pallone che in entrambe le occasioni è uscito davvero di un nonnulla. Domenica prossima si torna in campo, l'Albinoleffe riposa mentre la Fermana ospiterà la Feralpisalò.

