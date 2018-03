Video/ Catanzaro Francavilla (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Catanzaro Francavilla (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata della Serie C. Infantino trova il pari per i giallorossi.

22 marzo 2018 Fabio Belli

Video Catanzaro Francavilla (LaPresse)

Dopo 4 sconfitte consecutive (6 nelle ultime 7 partite di campionato) il Catanzaro barcolla anche in casa contro la Virtus Francavilla, ma riesce alla fine a strappare almeno un punto in rimonta contro i pugliesi. Partita decisamente non bella nel corso della prima frazione di gioco, pochissime occasioni da gol e un cambio forzato per la Virtus Francavilla, con Viola che per un problema fisico deve essere sostituito da Anastasi. E’ un segno del destino perché proprio Anastasi a un minuto dall’intervallo riesce a trovare il gol che sblocca la partita, eludendo la marcatura di Gambaretti e battendo Nordi.

IL MATCH

Il Catanzaro nel primo tempo è riuscito a combinare davvero poco, solo un colpo di testa di Falcone e allora Pippo Pancaro nella ripresa prova ad inserire Infantino al posto di Cunzi. Ancora una volta sarà un cambio decisivo, ma prima il Catanzaro deve sprecare qualche occasione, un sinistro su punizione di Van Ransbeeck e un colpo di testa di Letizia da ottima posizione su cross di Marin, che non inquadra però lo specchio della porta. Dall’altra parte, Anastasi sfiora la doppietta con una conclusione che si spegne a lato dopo aver toccato il palo esterno, con Nordi battuto. Al 36’ il pareggio: calcio d’angolo battuto da Maita ed irrompe Infantino, evitando ai calabresi la quinta sconfitta consecutiva. Un po’ di parapiglia e tre ammonizioni nel finale, due per Letizia e Puntoriere tra i calabresi e una per Albertini tra i pugliesi, ma il match si chiude con un pari 1-1 sostanzialmente giusto.

