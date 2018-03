Video/ Paganese Siracusa (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Paganese Siracusa (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 31^ giornata della Serie C. Aretusei in avanti con Bernardo e Altobelli.

22 marzo 2018 Fabio Belli

Video Paganese Siracusa (LaPresse)

Accade tutto nel secondo tempo tra Paganese e Siracusa. I siciliani ottengono una brillante vittoria in trasferta che li lancia di nuovo verso l’alta classifica dopo qualche passo falso di troppo, mentre dall’altra parte la Paganese resta invischiata nella zona play out, a secco di punti nonostante una discreta prestazione. Non sono mancate le occasioni da gol da una parte e dall’altra nel primo tempo, al 12’ una conclusione di Cesaretti per i padroni di casa si stampa sulla traversa, mentre dall’altra parte anche De Silvestro cerca la soluzione dalla distanza, trovando però la pronta risposta del portiere Gomis. Prima dell’intervallo, grande occasione per il Siracusa con un colpo di testa di Liotti che sembra praticamente a colpo sicuro vista la posizione molto ravvicinata, ma il pallone finisce clamorosamente fuori.

LA RIPRESA

Il Siracusa mostra comunque segnali di grande crescita tra fine primo tempo e inizio ripresa, e concretizza questa superiorità all’8’ con Bernardo, bravo a sfruttare un assist di Palermo. Al 14’ arriva però già il pari della Paganese con Cesaretti, che conferma le sue grandi doti balistiche con una conclusione a girare che non lascia scampo a Tomei. La partita vive sul filo dell’equilibrio ma al 25’ il Siracusa trova il colpo del ko con Altobelli, che sugli sviluppi di un calcio di punizione irrompe di testa e sigla quello che sarà il gol vittoria, con la Paganese ormai senza più benzina e che non riesce a creare pericoli nemmeno nei 5’ di recupero finali.

