Allegri al Paris Saint Germain? L’allenatore della Juventus supera Sarri nella lista dello sceicco. Il Conte Max sarebbe il primo nella lista dei desideri di Nasser Al-Khelaifi

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Allegri potrebbe lasciare la Juventus durante il calciomercato della prossima estate, per trasferirsi nel Paris Saint Germain. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dagli americani di ESPN, pare che il Conte Max sia balzato in cima alla lista dei desideri di Nasser Al-Khelaifi lo sceicco/patron dei parigini. La scorsa estate ha speso 400 milioni di euro per Neymar e Mbappe, ma tale ingente investimento non è bastato al PSG per conquistare la Champions League. Il patron parigino vorrebbe quindi puntare su uno specialista di questa coppa, e Allegri è stato capace di raggiungere due finali in tre anni con la Juventus, e in questa stagione è in corsa per entrare fra le prime quattro d’Europa. Non mancano le alternative, a cominciare da altri tre tecnici italiani come Maurizio Sarri, che ha ricevuto spesso e volentieri i complimenti per come gioca il suo Napoli, nonché Antonio Conte.

LE ALTRE ALTERNATIVE AD ALLEGRI

L’attuale guida del Chelsea potrebbe lasciare i Blues a fine stagione, ma in Champions non ha mai convinto e non è inoltre da escludere che possa tornare ad allenare la nazionale italiana. Il terzo allenatore del Bel Paese sarebbe invece Carlo Ancelotti, che ha già allenato il PSG, ma che potrebbe effettuare troppe richieste per modificare la rosa attuale. Attenzione quindi a Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham, nonché ex capitano proprio del Paris Saint Germain quando giocava: lo spagnolo ha un forte sponsor nel PSG che è il direttore sportivo Antero Henrique, inoltre il tecnico degli Spurs piace molto per le sue capacità con i giovani calciatori. Sullo sfondo, infine, l’ex Barcellona, Luis Enrique, attualmente in cerca di una nuova sistemazione, e il portoghese Villas-Boas.

