Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv Fp1, Fp2 e Fp3 Gp Thailandia (Buriram)

Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv della Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp della Thailandia. Orario e programma della prima giornata di gara al Buriram.

23 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Thailandia 2018 (LaPresse)

Il campionato della Superbike torna in pista e lo farà in questo venerdi 23 marzo 2018 per disputare le prime tre sessioni di prove libere per il Gran premio della Thailandia. Sull’asfalto del Buriram la Sbk quindi sarà di nuovo protagonista e si può dire che quest’anno aprirà la strada alla Motogp, che esordirà per la prima volta proprio qui il prossimo 7 ottobre. Nel secondo banco di prova del campiono mondiale della Superbike ovviamente i protagonisti attesi sono tantissimi: le sorti della stagione sono apertissime e tutti vorranno mettersi in mostra sulla pista tailandese fin dalle prime Fp1, Fp2 e Fp3, anche per confermare le novità introdotte quest’anno sulle proprie derivate di serie.

Segnaliamo quindi gli orari di questa intensa giornata sulla pista del Buriram: per la Superbike la Fp1 avrà inizio (facendo conto con il fuso tra Thailandia e Italia) alle ore 3.45 e terminerà alle ore 4.25, mentre la Fp2 partirà alle ore 6.30 per chiudersi alle ore 7.10. Per l’ultimo appuntamento previsto per oggi ovvero la Fp3 vediamo che il via verrà dato alle per 10.05 e la sessione si chiuderà alle ore 10.45 secondo l’orario italiano. Tutti gli appassionati quindi dovremmo davvero programmare la sveglia per non perdersi neppure un minuto di questo secondo appuntamento della Sbk 2018.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Dobbiamo purtroppo segnalare che per la giornata di venerdi alla pista di Buriram per la Fp1, Fp2 e Fp3 del Gp della Thailandia non è stata prevista alcuna diretta tv: di conseguenza non sono note info utili riguardo l’eventuale diretta streaming video delle due sessioni di prove libere per tre appuntamento della Superbike. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati al portale ufficiale www.worldsbk.com dove saranno disponibili gli ultimi aggiornamenti e il live timing delle sessioni: da non dimenticare poi le opportunità offerte dai profili social collegati.

IL TRACCIATO

Entrato ufficialmente nel calendario del mondiale della Superbike solo nel 2015, ormai il Buriram risulta comunque ben noto a tutti i protagonisti che vedremo in pista anche oggi per le prime sessione di prove libere. Il tracciato dopo tutto non risulta neppure troppo complesso: lungo 4.554 km prevede 12 curve di cui 7 a destra. Considerando lo storico recente o anche solo i risultati ottenuti qui al Buriram l’anno scorso possiamo davvero dire che l’asfalto tailandese è il regno di Jonathan Rea, campione del mondo in carica per la Sbk. L’inglese infatti nella precedente edizione del Gp della Thailandia aveva qui trovato Superpole e vittoria in gara 1 e 2. Quest’anno però il britannico della Kawasaki potrebbe doversi guardare alle spalle con maggiore attenzione, specie dopo il bel successo di Marco Melandri pochi giorni fa al Gp di esordio della stagione Sbk 2018 a Phillips Island.

