Fiorentina Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live (Viareggio cup 2018)

Diretta Fiorentina Sassuolo: info streaming video e tv. I campioni in carica scendono in campo per affrontare i viola nei quarti di finale della Viareggio cup 2018: chi passerà il turno?.

23 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Fiorentina Sassuolo (LaPresse)

Fiorentina-Sassuolo è la partita in programma oggi 23 marzo 2018 e valida per l’ultimo quarto di finale della Viareggio cup 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 17.00 al Federghini di La Spezia. Si chiude quindi con questo scontro il tabellone delle prossime semifinali della 70^ edizione della Coppa Carnevale: saranno i viola oppure i neroverdi, campioni in carica, a dare seguito al proprio cammino nella competizione?. Certo secondo lo storico, va detto che gli emiliani hanno una marcia in più oggi: se consideriamo però quando fatto in questa edizione vediamo bene che i percorsi delle due compagini oggi in campo appare ben simile. Sia Fiorentina che il Sassuolo hanno infatti chiuso il proprio gruppo in testa con 7 punti e solo due successi a bilancio (un KO a testa): successivamente agli ottavi si registrano una vittoria a testa ma abbastanza impegnativa, giunta però al termine dei soli 90 minuti di gioco.

NFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Fiorentina e Sassuolo attesa alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, che ha l’esclusiva per alcuni dei match più significativi della Viareggio cup 2018. Appuntamento quindi al canale raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto che entrambe le compagini oggi in campo per la Viareggio cup 2018 hanno nelle gambe appena i 90 minuti degli ottavi di finale (nessuna necessità di andare ai supplementari ai calci di rigore quindi per decidere la vittoria) è assai probabile che i tecnici confermeranno gran parte degli 11 visti poco fa. Per i viola di Bigica ecco quindi il solito 4-3-3 con però ottime chance di ballottaggi vista la panchina ben ampia. Tra i pali non mancherà Brancolini con di fronte a se il reparto difensivo a 4 composto da Ranieri, Pinto, Ceccacci e Mosti. In avanti spazio a Valencia con Diakhate e Lakti: in avanti torna prima punta Meli con Sottil e Maganjic a completamento del tridente offensivo.

Sarà ancora 4-3-3 anche per la probabile formazione del Sassuolo, che da campione in carica della Viareggio cup, ha voglia di bissare il titolo. Di certo anche in vista di questo quarto di finale il tecnico neroverde Felice Tufano ha alla sua parte una panchina ben ampia: qualche cambio dell’ultimo minuto quindi non rimane impossibile. Tra i pali però vedremo ancora Satalino, con Farabegodi e Ferrini al centro della difesa: reparto a 4 completato sulle fasce da Celia e Joseph. Movimenti attesi in avanti: in mediana Ghion pare confermato in cabina di regia come Franchini a destra, ma Veiro potrebbe rischiare il posto con Amadio. Per l’attacco Raspadori verrà confermato come pure Mota: Piscitelli invece rimane in dubbio per la maglia da titolare con Cappa.

