Formula 1, Horner contro Arrivabene: “L’ingaggio di Mekies viola le regole”. La reazione del ds Ferrari. Scintille fra i due team principal di Red Bull e della Rossa sul caso Fia

Sfida a 360° in Formula 1. Se in pista si danno battaglia i piloti, fuori dalle monoposto sono i vari manager a suonarsele di santa ragione. Basta andare a riascoltarsi la conferenza stampa di poco fa, in cui hanno parlato i Team Principal di Ferrari, Mercedes e Red Bull, per capire di cosa stiamo parlando. Oggetto della contesa, è l’ingaggio da parte della scuderia di Maranello di Laurent Mekies, ex direttore per la sicurezza della Fia e attuale vice direttore di gara. Quest’ultimo sbarcherà in Emilia a partire dal 20 settembre, una data che non sta bene a Chris Horner, ds della Red Bull. Un gentlement’s agreement fra le varie scuderie ha infatti stabilito che l’eventuale ingaggio di personale Fia o Fom, visti i dati sensibili di cui gli stessi sono a conoscenza, sarebbe dovuto avvenire solamente 12 mesi dopo che dicessero addio alla Federazione Internazionale.

LE PAROLE DI HORNER E ARRIVABENE

Mekies, invece, vestirà il rosso con sei mesi di anticipo secondo la Red Bull: «Certe scuderie, fra cui proprio la Ferrari, volevano che questo periodo di stacco fosse di tre anni – le parole di Chris Horner - ma alla fine abbiamo concordato sui 12 mesi. E stiamo parlando di un accordo trovato solo sei settimane fa». Il Team Principal della Red Bull ha quindi aggiunto: «Ci si può nascondere dicendo che 'non fa parte delle regole' ma come gruppo ci eravamo messi d'accordo su qualcosa, non è stato rispettato e a questo punto mi chiedo che senso abbia fare queste riunioni». Il ds Ferrari, Arrivabene, dal suo canto, è invece convinto di aver agito nel pieno rispetto delle regole: «Non c'è nulla di sbagliato – ha detto il ferrarista - ci siamo attenuti alle leggi svizzere e per le leggi svizzere sul lavoro un “gentleman's agreement” è illegale, anzi siamo andati oltre concedendo un periodo di stacco di 6 mesi». Come al solito, la verità, sta probabilmente nel mezzo.

