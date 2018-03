Francia Colombia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francia Colombia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote e risultato live dell'amichevole di Saint Denis. Sfida di lusso tra due nazionali che andranno ai Mondiali

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Francia Colombia, amichevole (Foto LaPresse)

Francia Colombia si gioca allo Stade de France, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 23 marzo: un’amichevole di lusso tra due nazionali che vedremo protagoniste ai prossimi Mondiali e che iniziano di fatto la preparazione per la fase finale in Russia. Entrambe hanno condiviso lo stesso destino quattro anni fa: eliminate ai quarti di finale, ma se per la Colombia il risultato è stato ottimo, i Bleus avrebbero forse sperato in qualcosa di più. Con le dovute distanze (per esempio il fatto non marginale che la Francia abbia già in bacheca un Mondiale e due Europei) e tenuto conto dei diversi scenari, potremmo comunque accomunare queste due squadre come ottime dal punto di vista del talento e pronte a dominare la scena, ma con ancora qualcosa da sistemare. Sarà comunque una partita di grande interesse; non ci resta che vedere come andranno le cose a Saint Denis.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Francia Colombia non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa amichevole di lusso; per tutte le informazioni utili sulla sfida dello Stade de France potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter dove avrete anche il dettaglio dei giocatori impiegati.

IL CONTESTO

La Francia non ha avuto grossi problemi nel suo girone di qualificazione: che partecipasse ai Mondiali era sostanzialmente scontato, vero che alla fine ha rischiato di giocare i playoff a causa di un paio di partite sottotono ma il pass per la Russia è arrivato con primo posto e una dimostrazione di poter fare bene anche nella fase finale. L’imperativo per la nazionale di Didier Deschamps è quello di vendicare la sconfitta nella finale degli Europei: giocato in casa, quello era il torneo da vincere secondo il processo di ricostruzione iniziato dopo il disastroso Mondiale 2010, e invece il Portogallo ha avuto la meglio lasciando i Bleus senza niente in mano. La Colombia in quanto a talento ha ben poco da invidiare alle big del calcio, ma non lo ha ancora fatto vedere del tutto: dopo aver rischiato di eliminare il Brasile nel Mondiale di quattro anni fa, i Cafeteros non sono riusciti a raccogliere risultati di spessore nelle due edizioni di Copa America che ha giocato, e adesso arriverà in Russia con l’obbligo (più o meno) di replicare i quarti. Potrà farlo con un Radamel Falcao che sembra tornato sui livelli di un tempo: forse il grande rimpianto della Colombia è quello di aver dovuto giocare il Mondiale senza il Tigre, che in quel periodo stava recuperando dalla rottura del legamento crociato.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA COLOMBIA

La Francia solitamente gioca con il 4-3-3: Deschamps deve rinunciare a Lacazette e allora è ballottaggio tra Giroud e Ben Yedder per il ruolo di prima punta, con Griezmann e Martial (o Mbappé) che potrebbero supportarlo dagli esterni, anche se l’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe anche giocare come centrale. A centrocampo dovrebbe essere confermato lo schieramento con Rabiot, Matuidi e Pogba e Tolisso che potrebbe rappresentare la prima riserva; in difesa invece i terzini saranno Sidibé e Digne, in mezzo imbarazzo della scelta con Umtiti e Varane che potrebbero rappresentare la coppia da schierare anche al Mondiale, e che dunque partono favoriti sulla concorrenza. In porta ovviamente ci sarà Hugo Lloris; la Colombia, schierata con un 4-4-2 classico, avrà in porta Ospina e davanti a lui una linea con Cristian Zapata e Yerry Mina che potrebbero giocare da centrali, con Lerma e Fabra schierati invece sugli esterni. A centrocampo c’è la qualità di Aguilar con Carlos Sanchez al suo fianco, sugli esterni i favoriti sembrano essere James Rodriguez e Giovanni Moreno. Per quanto riguarda l’attacco, Radamel Falcao potrebbe fare coppia con Carlos Bacca, tra i convocati ci sono anche Duvan Zapata e Luis Muriel.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita equilibrata, ma il fattore Stade de France incide sui pronostici che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker infatti la Francia parte favorita con una quota di 1,50 sulla vittoria, identificata dal segno 1. La possibilità del pareggio, per la quale è il segno X che dovrete giocare, ha invece un valore di 4,00 mentre puntando sul segno 2, che è quello per il successo esterno della Colombia, la vostra vincita sull’amichevole sarebbe di 6,50 volte la cifra che avrete deciso di investire.

