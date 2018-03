Germania Spagna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Germania Spagna: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso alla Esprit Arena di Dusseldorf, in programma venerdì 23 marzo

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Un'immagine di una Germania Spagna del passato (Foto LaPresse)

Germania Spagna, venerdì 23 marzo alle ore 20:45, va in scena alla Esprit Arena di Dusseldorf: nel quadro delle amichevoli mondiali in preparazione alla Coppa del Mondo della prossima estate, questa è sicuramente una delle più attese. Troviamo in campo due delle nazionali più vincenti degli ultimi anni - e i tedeschi sono anche gli europei ad avere più titolo internazionali - e due sicure protagoniste del Mondiale; entrambe infatti partono sempre e comunque con il ruolo dei favoriti, al netto di quale possa essere il momento storico il valore e il blasone, così come la capacità di rinnovarsi costantemente, sono fattori da tenere sempre e comunque in considerazione. Questa di Dusseldorf è una “semplice” amichevole, ma sarà sicuramente una partita vera, come se in palio ci fosse ben più della possibilità di migliorare la condizione e la coesione in vista del grande appuntamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Germania Spagna non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire questa amichevole di lusso; per tutte le informazioni utili sulla sfida della Esprit Arena potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter dove avrete anche il dettaglio dei giocatori impiegati.

IL CONTESTO

Sia Germania che Spagna hanno dominato il loro girone di qualificazione: i tedeschi hanno addirittura sempre vinto riuscendo a centrare un perfetto 10 su 10, la Spagna si è fermata nella trasferta contro l’Italia ma per il resto non ha mai tremato. Di fatto, il nuovo formato delle qualificazioni è stato pensato avendo bene in mente quanto queste due nazionali riescono a fare di volta in volta e anno dopo anno. Questa sera si sfidano le nazionali che hanno vinto gli ultimi due Mondiali, in più la Spagna ci ha aggiunto due titoli europei consecutivi; come detto nel corso degli anni ovviamente ci sono dei cali strutturali e dei momenti meno brillanti, ma il lavoro che viene fatto in patria sui settori giovanili e sulla formazione dei giocatori è talmente alto e di livello che ad ogni competizione Germania e Spagna si presentano sapendo di poter arrivare fino in fondo, come del resto hanno quasi sempre dimostrato di fare. Dunque, ci prepariamo ad una partita stellare perchè entrambe tengono a dimostrare di essere superiori l’una rispetto all’altra, anche se si tratta soltanto di un’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA

Ormai Joachim Loew ha sdoganato le scelte che aveva operato in estate nella Confederations Cup: alcuni elementi di quella Germania 2 sono a tutti gli effetti in corsa per un posto ai Mondiali. Chi giocherà questa sera? Difficile dirlo: il portiere di riserva in assenza di Neuer è una questione tra Leno, Ter Stegen e Trapp con il numero 1 del Barcellona che parte leggermente favorito. Difesa con Hummels e Jerome Boateng (ma occhio a Sule), sugli esterni invece potrebbero trovare spazio Kimmich e Hector che peraltro sono gli unici due terzini convocati dal CT; il mistero è a centrocampo dove sono davvero tantissimi a giocarsi il posto. Secondo lo “status quo” i titolari sono Khedira e Kroos, ma poi ci sono Emre Can e Goretzka, Rudy e Gundogan; così anche sulla trequarti, dove Ozil potrebbe e dovrebbe essere accompagnato da Draxler e Leroy Sané. La prima punta? Parte favorito Timo Werner, Wagner è forse la prima alternativa. Discorso simile per Julen Lopetegui che ha solo l’imbarazzo della scelta: in porta De Gea, Carvajal e Marcos Alonso potrebbero andare sugli esterni con i soliti Piqué e Sergio Ramos in mezzo. A centrocampo si gioca a tre: favoriti Saul Niguez, Thiago Alcantara e Iniesta perchè David Silva potrebbe giocare come esterno nel tridente al fianco di Diego Costa, avendo in Asensio l’altro giocatore laterale che è in forte crescita negli ultimi tempi.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ davvero difficile puntare su una reale favorita nell’amichevole di Dusseldorf, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai il fattore campo può essere rilevante: dunque per la vittoria della Germania, identificata dal segno 1, la quota è di 2,45 contro il 2,90 che accompagna il segno 2 per il successo della Spagna. Equilibrio sì, ma con i tedeschi leggermente favoriti; potrete anche puntare sul pareggio e, se le cose andassero così, guadagnereste 3,30 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla partita.

