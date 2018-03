Giro di Catalogna 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (5 tappa)

Diretta Giro di Catalogna 2018 5^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della quinta frazione della corsa spagnola, due GPM ma lontani dal traguardo (oggi 23 marzo)

23 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Il Giro di Catalogna 2018 ci propone oggi la quinta tappa Llivia-Vielha Val d’Aran di 212 km. Una frazione piuttosto impegnativa, oltre che decisamente lunga: il finale tuttavia non sarà particolarmente difficile, di conseguenza non è detto che questa tappa lasci un segno particolare sulla classifica. Molto dipenderà dall’atteggiamento dei corridori e delle loro squadre: le due salite più impegnative di giornata saranno infatti entrambe collocate piuttosto lontano dal traguardo. Ci attende dunque una tappa aperta a vari possibili scenari, fra i quali il più probabile potrebbe essere una fuga da lontano, ma più di corridori di secondo piano che potrebbero ricevere il via libera da parte delle squadre dei big.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DI CATALOGNA

Il Giro di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la quinta tappa Llivia-Vielha Val d’Aran oggi sarà più tardi del solito, a partire dalle ore 17.45; per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

PERCORSO 5^ TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2018

La quinta tappa del Giro di Catalogna 2018 avrà dunque partenza a Llivia e arrivo a Vielha Val d’Aran al termine di 212 km di un percorso decisamente variegato. La prima parte sarà facile, fino ai piedi del Port d’El Cantò, primo GPM della giornata: si tratterà di una salita molto lunga, un’ascesa dunque piuttosto impegnativa ma posta a oltre 120 km dall’arrivo, fatto che dovrebbe frenare gli attacchi, almeno da parte degli uomini di spicco. Dopo la discesa e un tratto sostanzialmente pianeggiante, si tornerà a salire verso il Port de la Creu de Perves, altra ascesa piuttosto lunga anche se la salita vera e propria sarà di pochi chilometri. Al GPM tuttavia mancheranno circa 55 km al traguardo: in seguito non mancheranno i saliscendi, in particolare un tratto di 11 km tutti con strada a salire, anche se non considerata come GPM. Resta però da capire se queste insidie potranno vivacizzare il finale o se globalmente si tratterà di una frazione interlocutoria.

© Riproduzione Riservata.