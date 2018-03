Inter Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultata live (Viareggio cup 2018)

Diretta Inter Genoa: info streaming video e tv. Si accende oggi il primo quarto di finale della Viareggio cup 2018: nerazzurri favoriti, ma lo storico sorride ai grifoni.

23 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Inter Genoa (LaPresse)

Inter-Genoa è la partita in programma oggi 23 marzo 2018 allo Stadio Bresciani di Viareggio: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00, per il primo quarto di finale della Viareggio cup 2018. La finalissima della 70^ edizione della Coppa carnevale si fa sempre più vicina ed è quindi tempo dei verdetti; chi sarà la prima semifinalista che tornerà di nuovo in campo il prossimo 26 marzo 2018?. Fare un pronostico dell’esito della sfida tra nerazzurri e grifoni appare ben rischioso, anche se, considerano lo storico, va ricordato che la compagine di Vecchi ha forse maggiore esperienza in questo tipo di partite, come ben raccontano lo scudetto e la Supercoppa vinta in stagione. Sarà quindi una gara da dentro e fuori questa: le sorprese quindi potrebbero essere dietro l’angolo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Inter e Genoa, attesa alle ore 15.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, che ha l’esclusiva per alcuni dei match più significativi della Viareggio cup 2018. Appuntamento quindi al canale raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

In vista del match contro il Genoa appare assai probabile che Stefano Vecchi possa riproporre il 4-3-3 visto poco fa contro la Pro Vercelli agli ottavi di finale: di certo non sarà semplice per l’allenatore nerazzurro, diviso tra necessità di dare riposo ai suoi (che son andati ai rigori con i piemontesi) e panchina ben corta. Ecco quindi che Pissardo sarà ancora tra i pali con di fronte a se Nolan e Rizzo: sulle fasce verrà arretrato Zappa per far coppia con Sala in difesa. In mediana dovremmo ancora trovare Schirò in cabina di regia con Danso e Brignoli, questo di ritorno da una rete fondamentale per i nerazzurri. Qualche movimento pure in attacco: sulla destra rivedremo Rover, che quindi darà spazio a Belkheir sulla sinistra. Per il ruolo di prima punta si apre il ballottaggio tra Adorante e Vergani, con Colidio tra i protagonisti più attesi in questo match.

Per la probabile formazione del Genoa ecco che il tecnico Carlo Sabatini potrebbe dare ancora fiducia al 4-4-2 come modulo di riferimento, confermato quindi anche gran parte degli 11 che hanno trovato il passaggio del turno con lo Spezia. I grifoni però hanno avuto appena un giorno per risposare e qualche ballottaggio deciso all’ultimo non ci dovrà sorprendere. In ogni caso dovremmo rivedere tra i pali Rollandi, con di fronte a sè il duo in difesa Altare-Zanoli, mentre sulle fasce dovrebbero venir confermati ancora Oprut e Tazzer, elementi importanti nel reperto titolare. In mediana ecco che Sibilia e Zola si giocano la maglia rispettivamente con Odasso e Trabacca: ai lati ecco Piccardo e Bruzzo, questo però in dubbio ancora con Zvekanov. Per l’attacco pochi i dubbi: titolari come due punte saranno ancora Zanimacchia e Salcedo.

