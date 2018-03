Italia Argentina/ Streaming video e diretta Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Italia Argentina info streaming video e tv su Rai Uno: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole di stasera a Manchester

23 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Argentina (LaPresse)

Italia Argentina si gioca alle ore 20.45 italiane questa sera, venerdì 23 marzo, presso l’Etihad Stadium di Manchester, normalmente casa del City. Un palcoscenico di lusso per una grande sfida, anche se in palio non ci sarà nulla trattandosi di una amichevole. La partita sarà comunque importante: per l’Argentina sarà una significativa tappa di preparazione verso i Mondiali in Russia, per l’Italia invece sarà la prima uscita dopo la dolorosa eliminazione ai playoff contro la Svezia. In altre occasioni Italia Argentina sarebbe stato un prestigioso assaggio dei Mondiali, stavolta invece ci dovremo accontentare di alcune amichevoli di lusso (fra pochi giorni sarà la volta dell’Inghilterra) prima di lasciare in estate il palcoscenico a chi in Russia ci andrà.

ITALIA ARGENTINA, DIRETTA LIVE

Un po’ di tristezza sarà inevitabile, anche per gli spettatori davanti al televisore, tuttavia adesso non si possono più commettere altri errori: la ricostruzione deve partire con il piede giusto per riportare presto l’Italia sui palcoscenici che merita per storia, ma che abbiamo imparato non essere diritti acquisiti neppure per le Nazionali più blasonate del mondo. Il compito affidato al c.t. Luigi Di Biagio per il momento è proprio quello di gettare le basi per un nuovo corso, anche se ancora non sappiamo se dopo l’estate sarà sempre lui il commissario tecnico. Dalla partita di oggi è lecito attendersi una scossa che inizi a restituire un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente azzurro: al di là del risultato, che comunque ha sempre la sua importanza, questa amichevole Italia Argentina deve essere il punto di partenza per ricominciare a salire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Argentina sarà visibile in diretta tv questa sera alle ore 20.45 naturalmente su Rai Uno, che come sempre sarà la casa della Nazionale Italiana. Questo significa che chi non potesse mettersi davanti a un televisore questa sera potrà usufruire gratuitamente anche della diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

Nelle probabili formazioni di Italia Argentina, per quanto riguarda gli azzurri non si annunciano per ora emergenze: in porta si rivede Buffon, in difesa Bonucci e Rugani dovrebbero comporre la coppia centrale, con Florenzi e Spinazzola che potrebbero essere i favoriti per ricoprire il ruolo di terzini. A centrocampo Jorginho sarà il playmaker di riferimento; ci sarà invece bagarre per le altre due maglie a disposizione, ma per il momento indichiamo come favoriti Pellegrini e Verratti, alla ricerca della consacrazione in azzurro. Nel reparto offensivo non si può che ripartire dal capocannoniere del campionato Immobile, presumibilmente affiancato da Candreva ed Insigne come esterni di un 4-3-3 che dovrebbe risultare molto gradito al partenopeo.

L’Argentina ha una vasta scelta e Jorge Sampaoli potrebbe mandare in campo due formazioni completamente diverse tra stasera e la prossima amichevole contro la Spagna. Ipotizziamo per oggi Romero in porta, davanti a lui difesa a tre comandata da Otamendi (o Mascherano), con Mercado e Rojo ai suoi fianchi. Tanti dubbi in mezzo: Biglia sarà presumibilmente titolare con Banega e Lo Celso, ma le alternative non mancano e dunque non vi sono ancora certezza. Questo vale ancora di più in attacco: scalpita Lautaro Martinez, ma probabilmente la scelta ricadrà su uno tra Higuain e Aguero al fianco di Messi, senza dimenticare che c’è pure Di Maria, per tacere di chi è rimasto a casa - vedi Icardi o Dybala.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per l’amichevole di stasera pende dalla parte dell’Argentina, che ha una rosa di campioni davvero incredibile mentre l’Italia paga l’eliminazione dai Mondiali. Di conseguenza il segno 1 per la vittoria dell’Argentina (che formalmente viene considerata squadra di casa) pagherebbe 2,05 volte la posta in palio, mentre in caso di pareggio (segno X) la quota salirebbe a 3,25 e si arriverebbe fino a 3,90 in caso di segno 2, cioè di vittoria dell’Italia, che dunque non è considerata comunque così improbabile.

