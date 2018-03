Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Haase streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Esordio per l'argentino Juan Martin Del Potro, che va a caccia del Sunshine Double

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: secondo turno per Juan Martin Del Potro (Foto LaPresse)

Proseguono i match del secondo turno al Miami Open 2018: se per il tabellone Atp siamo alla prima di due giornate dedicate a questo momento, per la Wta venerdì 23 marzo (inizio alle ore 16:00 italiane) questo turno si conclude. Sono tanti i match che vedremo: giornata interessante perchè segna l’esordio nel torneo Master 1000 di Juan Martin Del Potro, vincitore di Indian Wells, ma anche quello di Novak Djokovic e del redivivo Kei Nishikori, che testa la sua condizione dopo un lungo periodo di inattività. In campo femminile invece Naomi Osaka prova a diventare la quarta giocatrice di sempre a centrare il Sunshine Double: ha già fatto fuori Serena Williams al primo turno e dunque ha dimostrato di poter arrivare ancora in fondo, anche se chiaramente le insidie si nascondono in ogni dove e già oggi, contro Elina Svitolina, dovrà fare molta attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

I MATCH ATP

Per Juan Martin Del Potro l’esordio sarà contro Robin Haase, esperto olandese: non un match morbidissimo, e sarà ancora peggio andando avanti nel tabellone. L’argentino, a caccia del Sunshine Double, potrebbe incrociare subito Kei Nishikori e appena dopo Novak Djokovic, che apre oggi contro Benoit Paire: d’accordo che entrambi sono lontanissimi dal 100%, ma sono pur sempre giocatori che vanno battuti prima mentalmente e poi giocandoci a tennis. Parte di tabellone ricca, dunque; più sotto il favorito per la finale dovrebbe uscire dal dualismo tra Marin Cilic, che gioca oggi contro Pierre-Hugues Herbert, e Grigor Dimitrov (il suo avversario è Maximilian Marterer) che però dovrà dimostrare, dopo lo straordinario finale di 2017, di poter essere una solida realtà nel circuito Atp e non solo un giocatore meraviglioso da vedere ma incostante nei risultati. Sarà molto bella anche la sfida tra Hyeon Chung, quarti a Indian Wells e sempre in crescita, e Matthew Ebden; testa le sue possibilità di tornare in grande stile anche Milos Raonic, che è uno che avrebbe tutto per vincere i grandi tornei ma da tempo sta penando con infortuni al piede. Il suo avversario è Mikael Ymer, svedese di 19 anni: magari è presto per definire questo ragazzo (di origini etiopi) la grande speranza di un tennis che in questo Paese non è competitivo da ormai tanti anni - dopo aver scritto la storia del gioco a più livelli - ma sicuramente la sua vittoria contro Jan-Lennard Struff due giorni fa non è passata inosservata.

I MATCH WTA

Quello che dimentichiamo spesso di Naomi Osaka è che ha 20 anni e, nonostante un ottimo 2017, c’erano ben pochi indizi sul fatto che potesse vincere Indian Wells. Ora che lo ha fatto siamo portati a darla per favorita, ma la realtà può essere diversa: Elina Svitolina è una giocatrice che ha messo insieme due stagioni straordinarie, anche se le manca qualcosa per fare il definitivo salto di qualità (per esempio risultati di rilievo negli Slam). Per la giapponese sarà un match durissimo, e solo il primo di lungo percorso verso un’altra finale; tra gli altri match del giorno, tutti davvero interessanti, da non perdere quello tra Daria Kasatkina, finalista in California pochi giorni fa, e Sofia Kenin. Di fatto un derby: la classe ’98 gioca sotto la bandiera degli Stati Uniti ma è nata in Russia. Avremo poi il ritorno di Johanna Konta: la britannica è in calo rispetto allo strepitoso 2016 e contro Kirsten Flipkens, veterana del circuito, rischia molto. Non dovrebbe essere un problema l’esordio di Caroline Wozniacki contro l’oro olimpico Monica Puig, attenzione invece a Jelena Ostapenko che si trova di fronte Timea Babos. Poi Venus Williams, impegnata contro quella Natalia Vikhlyantseva che ha quasi 20 anni meno di lei (ma ormai per l’americana è una realtà diffusa), ed Elise Mertens che dopo aver saltato Indian Wells affronta quella Bernarda Pera che agli Australian Open aveva impressionato centrando il terzo turno.

© Riproduzione Riservata.