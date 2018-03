Milan, chi è Alisher Usmanov/ Il boss di Gazprom pronto ad acquisire i rossoneri: Li verso l’addio

Yonghong Li, presidente del Milan in uscita? - LaPresse

Sembra ormai iniziato il processo che porterà nel giro di pochi mesi ad un cambiamento di proprietà di casa Milan. Il manager cinese Yonghong Li appare in difficoltà, dovrebbe racimolare entro oggi 10 milioni di euro per l’aumento di capitale, ma nelle ultime settimane è stato al centro delle cronache in seguito al fallimento di una delle sue società più importanti. Insomma, la situazione è molto complessa, ma nel mondo economico-finanziario, sono in molti quelli convinti che a breve potrebbe vedersi un nuovo personaggio a capo di via Aldo Rossi. Le ultime indiscrezioni vogliono sul trono meneghino tale Alisher Usmanov, che altri non è se non il numero uno di Gazprom, la più grande compagnia russa, che produce e fornisce gas naturali. Originario dell’Uzbekistan, Usmanov ha un patrimonio di 15 miliardi di dollari secondo Forbes, fonte decisamente attendibile.

L’ARSENAL, LO ZENIT E LA CHAMPIONS

A dire la verità, non è la prima volta che la Gazprom viene accostata ai colori del Milan, tenendo conto in particolare degli ottimi rapporti intercorsi fra l’ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi, e il presidente russo, Vladimir Putin. Inoltre, anche Singer, il patron del fondo Elliot (che di fatto controlla il Milan), è amico dello stesso Usmanov, già azionista dell’Arsenal. Usmanov ha 64 anni, e con il passare del tempo è riuscito a costruirsi un impero, coltivando nel contempo la sua grande passione per il calcio. Oltre ai Gunners di cui sopra, Gazprom compare sulle maglie dello Zenit di San Pietroburgo, ed inoltre, è main sponsor della Champions League. Tra l’altro il Milan è acquistabile in forte saldo, attorno ai 400/500 milioni di euro, e ciò permetterebbe di fare l’affare sia a Usmanov quanto a Elliot, e molto probabilmente, anche ai tifosi…

