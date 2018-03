Mondiali pattinaggio 2018 Milano/ Carlona Kostner: streaming video e diretta tv (oggi 23 marzo)

Diretta Mondiali Pattinaggio 2018 Milano: info streaming video e tv della 3^ giornata di gare. Riflettori puntati su Carolina Kostner, attesa nel programma lungo individuale.

23 marzo 2018 Michela Colombo

Carolina Kostner (LaPresse)

Oggi è il grande giorno di Carolina Kostner: nella terza giornata dei mondiali di pattinaggio artistico 2018 a Milano la regina del ghiaccio azzurro torna infatti in pista al Mediolanum Forum. Proprio oggi venerdì 23 marzo si disputerà infatti il programma lungo dell'individuale femminile, competizione dove la bolzanina arriva da favorita, visto anche il primo punteggio realizzato all’esordio nel programma corto. Oltre a tale finalissima però il programma della giornata nella competizione iridata è ben lungo e ricco di protagonisti. Al mattino infatti sarà la volta del programma corto delle coppie danza, dove ovviamente non mancheranno anche gli azzurri. Riepilogando quindi brevemente il programma di questo venerdi 23 marzo 2018: alle ore 11.00 avrà inizio il programma corto della danza sul ghiaccio fino alle ore 16.15; dalle 18.30 alle 22.25 si accenderà la gara individuale femminile programma libero con la nostra Carolina Kostner.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che l’intera giornata di gare ai Mondiali di Pattinaggio 2018 a Milano non sarà visibile in diretta tv, ma la tv di stato ha previsto alcune finestre quotidiane delle due sessioni. Ecco quindi che il primo appuntamento sarà con la gara delle coppie, con diretta tv prevista dalle ore 13.45 al canale Raisport +: per il programma lungo delle donne segnaliamo che la diretta tv sarà prevista a partire dalle ore 19.05 sempre sullo stesso canale. Per le due finestre sul ghiaccio del Mediolanum Forum è stata garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it. Sul satellite l’appuntamento con la competizione iridata sarà in diretta tv a partire dalle ore 18.30 al canale Eurosport 2 HD, canale presente sua sulla piattaforma di Sky che su Mediaset Premium. Di conseguenza in diretta streaming video saranno visibili questi collegamenti con le applicazioni Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player per i rispettivi abbonati.

IL PROGRAMMA

Come abbiamo visto il programma della giornata di oggi è ben fitto per i Mondiali di Pattinaggio 2018 a Milano e i protagonisti attesi in pista oggi sono tutti di grande eccellenza. Partendo dal programma corto della danza infatti i nomi che vedremo questa mattina sono eccezionali a partite dagli azzurri: Capellini-Lanotte e Grignard-Fabbri proveranno oggi a tenere alto il tricolore azzurro. Con loro però attenzione anche al duo francese, argento a Pyeongchang 2018 Papadakis-Cizeron, come gli americani Hubbel-Donohue che hanno trovato il quarto piazzamento alle ultime olimpiadi. Per la finale dell’individuale femminile, come sappiamo, i riflettori saranno tutti puntati su Carolina Kostner: la bolzanina però dovrà fare attenzione al lungo elenco di avversarie, tra cui troviamo praticamente tutte le protagoniste dell’ultima competizione a cinque cerchi. Zagitova e Miyahara sono le avversari numero 1 dell’azzurra, che dovrà quindi riproporsi con una prova eccezione per salire sul podio nel suo 14^ mondiale in carriera

