Olanda Inghilterra/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olanda Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole di grande livello all'Amsterdam Arena tra due nazionali storiche

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olanda Inghilterra, amichevole (Foto LaPresse)

Olanda Inghilterra si gioca alle ore 20:45 di venerdì 23 marzo: grande amichevole quella dell’Amsterdam Arena, una partita tra due nazionali che in passato si sono scontrate anche a grandi livelli, che forse non sono mai state troppo amiche e che oggi stanno vivendo diversi momenti della loro storia. Gli inglesi andranno ai Mondiali, pur se tra tanti dubbi e un percorso di crescita che non è ancora arrivato ala sua completa maturazione; il problema è che i Tre Leoni non vincono nulla dal 1966 e ad un certo punto qualche trofeo in bacheca, se ti chiami Inghilterra, andrebbe messo. L’Olanda sta attraversando una crisi che certo non è nuova nella sua storia: fuori dagli Europei 2016, non parteciperà nemmeno alla prossima Coppa del Mondo, e dire che “solo” sette anni e mezzo fa era alla finale dei Mondiali e stava per arrivare ai rigori contro la Spagna. Dunque due diversi contesti anche questa sera in campo, ma sempre con la speranza di assistere ad una grande partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olanda Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è riservato e in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere a questa amichevole andando su Fox Sports (canale 204). In assenza di un televisore si potrà usufruire come sempre del servizio Sky Go, applicazione che permette la visione della partita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: ogni abbonato potrà collegare e attivare fino ad un massimo di due dispositivi.

IL CONTESTO

Olanda fuori dai Mondiali: certamente una notizia, ma forse no visto il periodo. Di certo gli Orange avevano abituato tutti a grande cose, e adesso devono accettare il fatto di non essere riusciti a coltivare appieno il grande talento di cui dispongono. I motivi sono molteplici; riassumendo si può dire che nessun CT sia riuscito a gestire il ricambio generazionale tra i protagonisti del 2010 e le nuove leve, ora ci proverà Ronald Koeman che in patria è una leggenda e ha fatto ottime cose come allenatore proprio in Inghilterra. I Tre Leoni, a proposito, sanno che i Mondiali imminenti saranno l’ennesima occasione per provare a vincere: nel 2012 hanno aperto un processo rivoluzionario lanciando tanti giovani e non hanno voluto mettere troppe pressioni al CT (che era Roy Hodgson) e ai calciatori, ma adesso è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato perchè la nazionale si è formata e ha iniziato a giocare insieme, dunque ora deve provare a centrare risultati importanti. Vincere il Mondiale sarà estremamente difficile, raggiungere la semifinale però potrebbe essere alla portata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA INGHILTERRA

Sarà 4-3-3 per Koeman: il modulo è una delle poche cose che nell’Olanda non cambiano di anno in anno. Sarà interessante capire come si disporrà la squadra: in difesa per esempio la coppia centrale migliore sembra essere quella composta da De Vrij e Van Dijk, con Tete a destra e Aké schierato a sinistra, in porta invece Cillessen se la gioca con Zoet. A centrocampo sono in tanti, ma va capito chi possa rendere di più: possibile Propper, Strootman e Wijnaldum ma in questo schieramento mancherebbe un perno centrale, per questo motivo anche De Roon può tornare utile (così come Van de Beek dell’Ajax). Nel tridente offensivo, assente Robben che ha dato l’addio alla nazionale, Bas Dost prima punta con Depay e Promes che potrebbero essere gli esterni ma occhio alla crescita esponenziale del figlio d’arte Justin Kluivert. L’Inghilterra è orfana di Harry Kane ma ritrova Wilshere; in porta potrebbe esserci Pickford che è stato titolare dell’Under 21 (se la gioca con Hart), Walker e Danny Rose potrebbero giocare come terzini con Stones a fare coppia in mezzo con Maguire. Due i giocatori che operano nella cerniera mediana: Henderson dovrebbe esserci, per affiancarlo la sorpresa Livermore oppure molto più probabilmente Eric Dier, davanti a loro per la trequarti c’è solo l’imbarazzo della scelta ma Sterling, Wilshere (da trequartista) e Rashford viaggiano con vantaggio. La prima punta dovrebbe essere a tutti gli effetti Jamie Vardy, ripresosi dopo un brutto anno con il Leicester.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche Olanda Inghilterra, come altre amichevoli del giorno, è una partita piuttosto equilibrata; i pronostici su questa sfida ci dicono che a partire favoriti sono però gli Orange, che secondo l’agenzia di scommesse Snai hanno una quota per la vittoria (segno 1) di 2,50 contro il 2,85 che accompagna invece il segno 2, che dovrete invece giocare qualora crediate nel successo dell’Inghilterra. Con il pareggio, come sempre identificato dal segno X, il vostro guadagno sulla partita sarebbe invece di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

