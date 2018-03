Portogallo Egitto/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Portogallo Egitto, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole. Cristiano Ronaldo sfida Mohamed Salah a Zurigo

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Portogallo Egitto, amichevole (Foto LaPresse)

Portogallo Egitto è una delle tante amichevoli internazionali che animano la giornata di venerdì 23 marzo: si gioca alle ore 20:45, campo neutro visto che il teatro della sfida è il Letzigrund Stadion di Zurigo. I campioni d’Europa in carica testano le loro possibilità mondiali contro un Egitto che ha avuto uno straordinario 2017: si è qualificato ai Mondiali dopo 28 anni e ha raggiunto la finale di Coppa d’Africa. Non parte certamente tra le favorite nella fase finale in Russia, ma con un Mohamed Salah di queste proporzioni avere una grande corsa è possibile; lo stesso può dire il Portogallo con Cristiano Ronaldo, ma i lusitani il grande titolo recentemente lo hanno messo in bacheca e adesso puntano a fare bene anche al Mondiale, dove comunque hanno già centrato una semifinale nel 2006. Un’amichevole dunque tutta da seguire questa di Zurigo; il risultato conterà il giusto, sarà importante valutare il processo di crescita delle due nazionali in vista del grande appuntamento della prossima estate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Portogallo Egitto non sarà trasmessa in diretta tv; per questa amichevole del Letzigrund non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video, e allora per tutte le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che sono messi a disposizioni dalle due federazioni sui social network, in particolare su Facebook e Twitter. Segnaliamo ad esempio la pagina facebook.com/PORTUGAL, solitamente molto ricca di contributi che riguardano la nazionale lusitana (quella maggiore e non solo).

IL CONTESTO

Avendo vinto gli Europei, il Portogallo non si può più nascondere: il paradosso della nazionale lusitana è quello di non essere riuscito a vincere nulla con la generazione d’oro (che pure ha giocato grandi tornei) e di averlo fatto quando sembrava essere in ricostruzione. Il trait d’union è Cristiano Ronaldo, che era un giovane di grandi speranze allora e che è uno dei due migliori giocatori al mondo adesso: il Portogallo punta proprio a massimizzare gli ultimi anni di un fenomeno con la maglia numero 7, che per alimentare ancor più la sua leggenda potrebbe condurre la propria nazionale alla storica vittoria di un Mondiale. L’Egitto dà la sensazione di andare dove lo conduce Salah: è stato così in Coppa d’Africa e nelle qualificazioni. Sotto tono per un decennio o quasi, i Faraoni sono improvvisamente ricomparsi sulla scena nel momento in cui l’esterno del Liverpool ha fatto il salto di qualità definitivo: i numeri stagionali non mentono, con lui la nazionale del Nord Africa potrebbe davvero ambire a grandi risultati in estate, anche perchè il girone (Russia, Uruguay e Arabia Saudita) potrebbe non essere impossibile da superare.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO EGITTO

Ovviamente Cristiano Ronaldo c’è: a può giocare al centro del tridente o, più probabilmente, a sinistra con André Silva attaccante centrale e Bernardo Silva che è favorito per occupare la corsia destra. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: Joao Moutinho potrebbe essere utilizzato come perno centrale e playmaker, ai suoi lati viaggiano favoriti André Gomes e William Carvalho ma vanno presi in considerazioni i due Fernandes (Manuel e Bruno) come anche Adrien Silva, in ogni caso il CT Fernando Santos farà turnover e proverà a girare tutti i suoi effettivi. Joao Cancelo e Raphael Guerreiro (favorito su Fabio Coentrao, c’è anche Mario Rui) i possibili terzini, Bruno Alves sarà in mezzo con José Fonte, in porta c’è Rui Patricio. L’Egitto di Héctor Cuper gioca solitamente con il 4-2-3-1: davanti al veterano El Hadary spazio a Rabia ed Hegazy (ex della Fiorentina) come centrali, sulle fasce Ahmed Fathi e Abdelshafi con Elneny e Hamed che dovrebbero essere il duo schierato in mediana. Salah gioca partendo largo a destra sulla linea delle mezzepunte: dall’altra parte c’è Sobhi, in mezzo invece Gomaa con Ahmed Hassan impiegato da prima punta. Da valutare altri giocatori, per esempio Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan meglio conosciuto come Trezeguet: può avere posto sulla trequarti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Portogallo viene dato come netto favorito per l’amichevole internazionale: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che assegna ai lusitani una quota di 1,50 (segno 1 da giocare in questo caso). Il segno 2 per il successo dell’Egitto ha invece un valore di 6,75 mentre come sempre è il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che l’amichevole di questa sera terminerà con un pareggio. Se le cose dovessero andare così, per la Snai la vostra vincita sarà di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di investire.

