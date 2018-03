Probabili formazioni/ Italia Argentina: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Argentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio all'esordio con la nazionale maggiore: ci sono Cutrone e Chiesa

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Argentina (Foto LaPresse)

Italia Argentina si gioca alle ore 20:45 di venerdì 27 marzo: campo neutro - l’Etihad Stadium, casa del Manchester City - per un'amichevole di lusso. Tante nazionali iniziano idealmente, in questi giorni, il cammino di preparazione ai Mondiali; questo non riguarda gli Azzurri che sono stati eliminati al playoff, ma che con il traghettatore Gigi Di Biagio in panchina partono con un percorso di rivoluzione, rinascita e ricostruzione che dovrà essere importante, preso sul serio e avere come primo obiettivo gli Europei 2020, ma più in generale e in termini più ampi la possibilità di tornare a essere una nazionale di riferimento nel panorama del calcio mondiale. In questo senso forse le amichevoli contro la Seleccion e l’Inghilterra non potevano arrivare in un momento migliore; si gioca tra poche ore la prima di queste due sfide, e allora vediamo in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre sul terreno di gioco le loro squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Argentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono interessanti le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai per questa amichevole: tecnicamente e “ufficialmente” l’Argentina gioca in casa e dunque per la sua vittoria dovrete giocare il segno 1, che vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte la posta messa in palio (cioè quanto voi avrete deciso di puntare). Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, vale 3,25 mentre con un successo dell’Italia, a questo punto segno 2, la vostra vincita per questa sfida dell’Etihad Stadium sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

LE SCELTE DI DI BIAGIO

E’ la prima di Gigi Di Biagio, ce ne sarà sicuramente anche una seconda e poi chissà: fino a questo momento è stato lasciato intendere che potrebbe rimanere lui il CT della nostra nazionale maggiore. Intanto per l’amichevole contro l’Argentina le scelte sembrano essere fissate: in porta si rivede Gigi Buffon, la certezza in difesa si chiama Bonucci mentre al suo fianco giocherà verosimilmente Rugani, con la batteria degli esterni che dovrebbe prevedere da una parte Florenzi, che è favorito su De Sciglio e Zappacosta, e dall’altra Spinazzola che se la gioca con Darmian, come era accaduto anche nella precedente gestione. In mezzo di fatto comanda Jorginho, unico vero playmaker di riferimento; questo apre al ballottaggio tra Parolo e Lorenzo Pellegrini e per adesso il giovane centrocampista della Roma sembra essere in vantaggio sul collega. Bonaventura potrebbe avere una possibilità di iniziare la partita sul centrosinistra - ruolo che ricopre anche nel Milan - ma tutto sommato il vantaggio spetta ancora a Verratti; nel reparto offensivo non si può che ripartire da Ciro Immobile (24 gol in campionato), gli esterni invece dovrebbero essere Candreva e Lorenzo Insigne ma attenzione a Federico Chiesa, che scalpita per essere subito impiegato.

I DUBBI DI SAMPAOLI

L’Argentina ha una vasta quantità di scelte per questa partita e non solo: Jorge Sampaoli potrebbe mandare in campo due formazioni completamente diverse tra queste sera e l’amichevole contro la Spagna. Proviamo a ipotizzare quella di stasera: davanti a Sergio Romero, ormai titolare indiscusso, linea a tre comandata da Otamendi (o Mascherano), con Mercado sul centrodestra e Marcos Rojo che pare essere la prima scelta dall’altra parte del campo. Tanti dubbi in mezzo: Lucas Biglia sarà presumibilmente titolare con Banega e Lo Celso, ma non possono essere messi da parte a cuor leggero i vari Leandro Paredes e Lanzini che certamente se la possono giocare. Davanti scalpita Lautaro Martinez che è promesso sposo dell’Inter, ma probabilmente la scelta ricadrà su uno tra Higuain e Aguero; questo dando per assodato che Messi sarà titolare, ma la scelta di Sampaoli potrebbe ricadere su altri due attaccanti così da lasciare la Pulce a riposo per la Spagna. In questo caso, Aguero-Higuain è chiaramente la coppia che va per la maggiore con Di Maria che però scalpita nel ruolo di seconda punta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Zappacosta, De Sciglio, G. Ferrari, Darmian, Cristante, Gagliardini, Parolo, Bonaventura, F. Chiesa, Belotti, Cutrone, Verdi

Allenatore: Luigi Di Biagio

ARGENTINA (3-5-2): S. Romero; Mercado, Otamendi, Rojo; Salvio, Banega, Lucas Biglia, Lo Celso, Acuna; Messi, Higuain

A disposizione: Caballero, Guzman, Fazio, Ra. Funes Mori, Bustos, Tagliafico, Mascherano, L. Paredes, P. Perez, Meza, Lanzini, Di Maria, Aguero, Perotti, Lautaro Martinez, Pavon

Allenatore: Jorge Sampaoli

