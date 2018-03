Pronostici amichevoli nazionali/ Quote e scommesse per le partite (oggi 23 marzo)

Pronostici Amichevoli nazionali: quote e scommesse per le partite in programma oggi 23 marzo 2018. Occhi puntati al match tra Italia e Argentina, atteso alle ore 20.45.

23 marzo 2018 Michela Colombo

I campionati si son fermati in questa settimana per dare spazio alle rispettive nazionali, in campo anche oggi venerdi 23 marzo 2018 in alcune amichevoli davvero prestigiose, di cui presto vedremo quote e scommesse. Per molte delle squadre oggi in campo, questo turno potrebbe rappresentare un test davvero importante in vista dei prossimi Mondiali di calcio in Russia per il 2018. Non così ovviamente per l’Italia clamorosamente fuori da tale appuntamento: l’amichevole che però vedrà impegnati gli azzurri è più che prestigiosa visto che si tratta dell’Argentina di Messi. Vediamo allora che cosa possono dirci alla vigilia i pronostici stilati dalla nostra redazione su alcune delle amichevoli tra nazionali più attese in programma oggi 23 marzo 2018.

PRONOSTICO RUSSIA BRASILE (Ore 17.00)

Sarà proprio tra Russia e Brasile uno dei match più attesi: i prossimi padroni di casa dei mondiali contro una delle nazionali favorite al titolo. Ovviamente i russi scenderanno oggi a ranghi completi, ma il favore del pronostico non può che andare ai verde oro, fisicamente e tatticamente superiori.

PRONOSTICO ITALIA ARGENTINA (ore 20.45)

C’e sicuramente voglia di riscatto in casa degli azzurri, guidati ora di Di Biagio: il ct ha optato per un buon mix di giocatori esperti e volti nuovi per questo appuntamento amichevole. Purtroppo però il pronostico pare arridere alla compagine albiceleste, che pur essendo solo un’amichevole non sottovaluterà la sfida concedendo tanto spazio all’Italia.

PRONOSTICO GERMANIA SPAGNA (ore 20.45)

Sfida aperta a Düsseldorf: sia la nazionale tedesca che quella spagnola hanno dalla loro ruolini i marcia importanti, uno stato di forma eccezionale e individualità davvero esplosive. Appare quindi ben difficile capire chi potrebbe vincere questa amichevole.

PRONOSTICO OLANDA INGHILTERRA (ore 20.45)

A dispetto del fattore campo proprio gli inglesi potrebbero tentare il colpaccio a Amsterdam. Certo va però ricordato che la compagine oranje vanta uno stato di forma eccezionale e nello storico ha pure vinto gli ultimi due scontri diretti.

PRONOSTICO PORTOGALLO EGITTO (ore 20.45)

Appare sorprendentemente complicato fare un pronostico certo del match tra Portogallo e Egitto. Senza dubbi i lusitani hanno dalla loro un ottimo stata di forma e personalità importanti e ben amalgamate nelle varie parti del campo. Tra gli egiziani però bisognerà fare attenzione a Salah, punto di riferito del Liverpool e eroe della nazionale, dopo l’avvenuta qualificazione ai mondiali, impresa storica per i faraoni.

PRONOSTICO FRANCIA COLOMBIA (ore 21.00)

Al Saint Denis la compagine dei galletti potrebbe avere un’arma in più contro la Colombia in questa amichevole. Da pare della Francia infatti pesa sia il fattore campo che soprattutto un buon ruolino di marcia: Falcao però potrebbe dare del filo da torcere allo squadrone di Deschamps.

