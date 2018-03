Pronostico Italia Argentina/ Giancarlo De Sisti: finirà 2-2! (esclusiva)

Pronostico Italia Argentina, il punto di Giancarlo De Sisti: intervista esclusiva sui temi portanti dell'amichevole di Manchester e sul momento delicato della nostra nazionale di calcio

Pronostico Italia Argentina (esclusiva)

Una classica del calcio mondiale: Italia Argentina si gioca venerdì 23 marzo presso l'Etihad Stadium, casa del Manchester City (calcio d'inizio alle ore 20:45 italiane). Sarà la prima delle due amichevoli che gli Azzurri sosterranno - la seconda martedì a Wembley contro l'Inghilterra. Per la prima volta dopo 60 anni le partite che aprono la primavera contano poco per noi: siamo fuori dal Mondiale, e come conseguenza sulla nostra panchina siede un traghettatore nella figura di Gigi Di Biagio, che potrebbe anche essere confermato ma che al momento resta a tutti gli effetti il CT dell'Under 21. Un periodo di crisi per il calcio italiano, che ha mostrato segnali di risveglio qualificando tre squadre ai quarti delle coppe (Juventus e Roma in Champions League, Lazio in Europa League) ma che certamente è da rifondare in alcuni aspetti, primo tra tutti quello dei vertici della federazione e poi, a cascata, andando a investire su altri temi per tornare ad avere una grande Nazionale. Intanto però c'è curiosità per le due amichevoli targate di Di Biagio; per un pronostico su Italia Argentina, e soprattutto per fare un punto del delicato momento che stiamo vivendo, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Giancarlo De Sisti.

Cosa si aspetta da Italia Argentina? Sarà un test importante per due nazionali che hanno fatto la storia del calcio. In fondo è sempre Italia Argentina, una classica del calcio mondiale...

Un test importante per l'Italia del futuro o per questo bisognerà aspettare? Credo proprio che dovremo aspettare: bisognerà andare per gradi, fare le cose a poco a poco. Per ricostruire la Nazionale ci vorrà tempo!

Crede che Di Biagio possa conquistare il posto di CT della Nazionale in queste due amichevoli? Non sono certo io a poter sapere quali decisioni verranno prese; bisognerà aspettare e capire.

In campo si aspetta tante novità? In particolare potrebbero giocare Spinazzola e Bonaventura? Spero innanzitutto che vengano fatti giocare tanti giovani, che si dia veramente una svolta in questo senso. Non vorrei che si riproponesse la solita nazionale con gli stessi volti; bisognerà veramente cambiare, guardare al futuro...

Ci sarà l'esordio in maglia azzurra per Chiesa e Cutrone? Me lo auguro: sono due giocatori importanti, rappresentano il futuro ma sarebbe una buona cosa averli già in campo questa sera.

Cosa pensa invece delle dichiarazioni di Mino Raiola riguardo la mancata convocazione di Balotelli? Penso che ognuno lavora per se stesso, ognuno pensa innanzitutto alle sue cose.

Anche per l'Argentina un test importante sulla via di Russia 2018? Anche per loro sarà una partita importante, sicuramente però l'Argentina avrà programmi diversi. Ci sarà il Mondiale, Sampaoli dovrà pensare alla lista dei convocati per la fase finale.

Cosa teme della nazionale biancoceleste? Come giocheranno i nostri avversari? L'Argentina è una delle nazionali più forti al mondo: ci sarà da temere tutto, dai calciatori al tipo di gioco che producono. Sarà una squadra difficile da affrontare, noi cercheremo di fare bene perchè siamo sempre l'Italia.

Cosa pensa di Icardi e Dybala non convocati da Sampaoli? La Seleccion ha un attacco incredibile, con grandissimi calciatori: si possono permettere di scegliere di lasciar fuori altri giocatori altri attaccanti molto forti. Icardi e Dybala non sono stati convocati, ma restano sicuramente tra i papabili per i Mondiali.

Qual è il suo pronostico per Italia Argentina? Se devo dare un risultato secco, dico 2-2.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.