Risultati Viareggio Cup 2018/ Diretta live score dei quarti di finale (oggi 23 marzo)

23 marzo 2018 Michela Colombo

Un solo giorno di riposo e la Viareggio cup 2018 torna di nuovo in campo: oggi 23 marzo 2018 si giocheranno infatti i quarti di finale della 70^ edizione della Coppa carnevale. Ormai ci avviciniamo sempre di più alla tanto attesa finale: oggi in palio ci saranno infatti appena 4 posti per le prossime semifinali e la battaglia sarà ben ardua. Come al solito per questa fase sono previsti dal regolamento scontri diretti a gara unica: in caso di parità si decideranno con i supplementari e, al bisogno, con i calci al dischetto, chi passerà il turno. Prima però di vedere quali sono i 4 match attesi oggi per la Viareggio Cup 2018 ricordiamo le prossime date del torneo che vede protagoniste le formazioni giovanili italiane e non solo. Le due semifinali si disputeranno Lunedi 26 marzo 2018: primo fischio d’inizio atteso alle ore 15.00 e il secondo match avrà invece inizio alle per 17.00. La finalissima, ricordiamo, è invece prevista a Viareggio per mercoledì 28 marzo alle ore 18.00.

IL PROGRAMMA

Ben fitto il programma dei quarti di finale della Viareggio cup 2018 anche se il calendario ormai in questa fase del tabellone è sempre più corto. Due ancora le fasce orarie previste per i fischi d’inizio ovvero le ore 15.00 e le ore 17.00. Nel primo pomeriggio ad esempio sarà il turno di Inter-Genoa, attesa al Brescia di Viareggio e della partita tra Venezia e Parma in programma al Florentia di Larderello, entrambe per il girone A. Per il girone B invece sempre alle ore 15.00 avrà inizio la partita tra Rijeka e Juventus, attesa allo Stadio Comunale di Altopascio. A chiudere il programma ecco quindi l’ultimo posticipo delle ore 17.00 tra Fiorentina e Sassuolo: i campioni in carica della Viareggio cup 2018 scenderanno quindi in campo all’Intels Training center Federghini di La Spezia. Le sfide quindi paiono ben equilibrate e appare davvero complicato fare un pronostico della sfida. A conti fatti però vi sono buone chance che anche questo 70^ titolo della Coppa carnevale sarà una lotta solo tra club italiani.

RISULTATI VIAREGGIO CUP 2018

Ore 15.00 Inter-Genoa

Ore 15.00 Venezia-Parma

Ore 15.00 Rijeka-Juventus

Ore 17.00 Fiorentina-Sassuolo

