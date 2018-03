Risultati amichevoli internazionali/ Diretta gol live score delle partite: c'è Italia Argentina

Risultati amichevoli internazionali: diretta gol live score delle partite. L'Italia affronta l'Argentina a Manchester, il piatto forte arriva anche con Germania Spagna e Olanda Inghilterra

23 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati amichevoli internazionali (Foto LaPresse)

Il grande calcio internazionale riparte dalle amichevoli di fine marzo: i campionati si fermano, è tempo di assistere alle partite delle nazionali che, idealmente, iniziano a preparare la loro corsa verso i Mondiali che si giocheranno in estate in Russia. In campo c’è anche l’Italia, che però come purtroppo sappiamo non prenderà parte alla fase finale della Coppa del Mondo; per la prima volta dopo 60 anni gli Azzurri saranno spettatori, ma questo è un altro discorso che merita maggiore approfondimento in altre sedi. Per quanto riguarda il programma di venerdì 23 marzo, il piatto è ricchissimo: tra le amichevoli che sentiamo di citare ci sono certamente Uruguay-Repubblica Ceca (ore 12:35), Russia-Brasile (ore 17:00), Bulgaria-Bosnia (ore 18:00) e Turchia-Irlanda (ore 18:30) che animeranno il pomeriggio, poi le grandi sfide della sera e qui ci sono delle vere e proprie amichevoli di lusso. Intanto Italia-Argentina alle ore 20:45; inizio in contemporanea per Germania-Spagna e Olanda-Inghilterra ma anche Portogallo-Egitto e Polonia-Nigeria, alle ore 21:00 sarà invece la volta di Francia-Colombia. Un’intera giornata durante la quale seguire tante nazionali e innumerevoli grandi giocatori che calcheranno i campi di tutto il mondo.

I BIG MATCH

I campi ai quali bisogna maggiormente prestare attenzione sono l’Etihad, dove è di stanza la nostra nazionale, e poi l’Esprit Arena di Dusseldorf, l’Amsterdam Arena, il Luzhniki Stadium di Mosca e lo Stade de France di Saint Denis. I campioni del mondo in carica della Germania ospitano la Spagna in quello che è forse il piatto forte della serata: da valutare come si inseriranno ancor più in profondità i nuovi talenti tedeschi in una nazionale assolutamente rodata e con tantissime soluzioni, le Furie Rosse invece vogliono riaprire un nuovo ciclo vincente dopo la delusione del 2014 e un Europeo che non è andato secondo i piani. Le risorse non mancano e in campo ci saranno anche giocatori giovanissimi; la Francia testa le sue possibilità contro una Colombia che da anni è data come nazionale che può arrivare tra le grandi da un momento all’altro, ma che non ha mai fatto il salto di qualità nemmeno in Sudamerica (nella Copa del centenario è stata eliminata in semifinale), partita interessante per i tanti talenti transalpini che sono chiamati alla definitiva consacrazione (tra loro, inevitabile dirlo, anche Paul Pogba). Avremo il Brasile che deve iniziare a considerare la possibilità di giocare un Mondiale senza Neymar, e una Russia che da padrona di casa non potrà certo essere la versione mediocre vista nelle ultime uscite ufficiali; i campioni d’Europa del Portogallo che hanno una partita “soft” ma sfidano un Mohamed Salah che sta entrando nell’Olimpo del calcio mondiale e un Egitto che ha tanta voglia di tornare a respirare aria di grandi sfide. Infine l’Italia, che di queste amichevole è solo sparring partner: purtroppo gli Azzurri non giocheranno il Mondiale e allora devono accettare un percorso di rinascita con tanta incertezza per il futuro anche prossimo. La sfida contro l’Argentina è interessante: l’Albiceleste sa che prima o poi dovrà onorare lo sconfinato talento dei suoi giocatori di un’epoca nella quale però le delusioni hanno superato le gioie (nel giro di tre anni sono state perse una finale Mondiale e due di Copa America).

ore 12:35 Uruguay-Repubblica Ceca

ore 17:00 Russia-Brasile

ore 18:00 Bulgaria-Bosnia

ore 18:00 Norvegia-Australia

ore 18:30 Turchia-Irlanda

ore 20:00 Grecia-Svizzera

ore 20:30 Perù-Croazia

ore 20:30 Serbia-Marocco

ore 20:45 Austria-Slovenia

ore 20:45 Germania-Spagna

ore 20:45 Italia-Argentina

ore 20:45 Olanda-Inghilterra

ore 20:45 Polonia-Nigeria

ore 20:45 Portogallo-Egitto

ore 21:00 Francia-Colombia

