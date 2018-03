Roma, infortunio Under/ Distorsione al ginocchio con la Turchia: escluse lesioni ai legamenti

Tegola in casa Roma. Nelle scorse ore si è infatti infortunato l’esterno d’attacco Cengiz Under. Impegnato con la nazionale turca per le amichevoli in programma in questi giorni, il calciatore di proprietà giallorossa ha riportato un problema al ginocchio. Inizialmente si temeva per una lesione dell’osso interessato, ma gli ulteriori accertamenti effettuati (risonanza magnetica) hanno scongiurato tale ipotesi, trattandosi solo di distorsione. Una brutta botta quindi per il talentuoso attaccante turco, che nelle ultime settimane è salito in cattedra, esplodendo definitivamente con la casacca del club capitolino. Cengiz non ha ancora fatto ritorno in Italia, e la Roma si sta tenendo in continuo contatto con i medici turchi per comprendere l’evolversi della situazione. L’infortunio è avvenuto nella giornata di mercoledì e il ginocchio non si è gonfiato, un segnale quindi positivo.

LE PAROLE DI LUCESCU

Questa sera ci sarà la sfida contro l’Irlanda, ma Cengiz Under sarà in panchina se non addirittura in tribuna. «Under ha avuto un problema e non si è allenato – le parole nella conferenza stampa di ieri del commissario tecnico Mircea Lucescu - ma abbiamo altri giocatori forti a disposizione». Ieri il ragazzo ha svolto un allenamento differenziato, altro segnale positivo, ma non è comunque da escludere che la dirigenza romana decida di fare rientrare il classe 1997 il prima possibile. La preoccupazione comunque resta, anche perché, non va dimenticato, fra pochi giorni, all’inizio del prossimo mese, la Roma sfiderà il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, e Di Francesco spera che uno dei suoi uomini più in forma possa scendere regolarmente in campo.

