Russia Brasile/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Russia Brasile info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prestigiosa amichevole a Mosca (oggi 23 marzo)

23 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Russia Brasile - LaPresse

Russia Brasile sarà la prestigiosa amichevole in programma oggi alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) allo stadio Luzhniki di Mosca, dove al momento del fischio d’inizio saranno già le ore 19.00. La nazione organizzatrice dei Mondiali ospita nello stadio dove si giocherà la finale la squadra che nella storia ha vinto più titoli iridati: basterebbe dire questo per illustrare l’importanza della partita fra Russia e Brasile. In particolare, per i padroni di casa sarà un test delicatissimo in vista dei Mondiali, dove naturalmente la Russia punta a fare bella figura. L’obiettivo fissato al c.t. Stanislav Cercesov è quello di raggiungere le semifinali, che francamente sembrano ben al di sopra delle possibilità della squadra russa. Missione possibile, magari sfruttando il vantaggio di giocare in casa? La partita di oggi inizierà a dare qualche risposta significativa.

Per il Brasile sarà invece la possibilità di cominciare ad assaggiare l’atmosfera russa, con l’auspicio naturalmente di tornare al Luzhniki domenica 15 luglio, quando la posta in palio sarà la più importante del mondo. I verdeoro del c.t. Tite si sono qualificati dominando il girone sudamericano: un messaggio importante per tutte le rivali, che dovranno fare i conti con un Brasile di altissimo livello. Siamo a marzo, questa è l’ultima finestra concessa alle Nazionali prima della fine della stagione dei club: un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi anche per i cinque volte campioni del Mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Russia Brasile purtroppo non sarà visibile in diretta tv su canali televisivi in italiano e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Per tutti gli appassionati di calcio, il migliore punto di riferimento saranno dunque il sito Internet e i profili social network ufficiali delle Federazioni calcistiche di Russia e Brasile.

PROBABILI FORMAZIONI RUSSIA BRASILE

Nelle probabili formazioni di Russia Brasile, bisogna naturalmente considerare che si tratta di un’amichevole, per quanto di prestigio. In casa Russia tiene banco la dolorosa rinuncia all’infortunato Kokorin. Potremmo ipotizzare per il c.t. Cercesov un 3-4-2-1, utilizzato anche a novembre contro la Spagna: fra i punti di forza il portiere e capitano Akinfeev e la qualità di Dzagoev, che non a caso solitamente indossa la maglia numero 10. Per il Brasile, orfano naturalmente dell’infortunato Neymar, possiamo ipotizzare un modulo 4-3-3 con il romanista Alisson fra i pali; retroguardia a quattro con Dani Alves a destra, l’interista Miranda e Thiago Silva centrali, Marcelo terzino sinistro; a centrocampo possiamo immaginare un terzetto composto da Renato Augusto, Fernandinho e Paulinho, mentre la qualità di certo non mancherà nel tridente d’attacco, che possiamo disegnare con Coutinho, Gabriel Jesus e lo juventino Douglas Costa.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per l’amichevole di stasera pende dalla parte del Brasile, che certamente può contare su una rosa tecnicamente superiore, anche se si giocherà in Russia e i padroni di casa saranno particolarmente determinati. La fiducia sui russi resta però piuttosto scarsa, di conseguenza il segno 1 pagherebbe ben 5,75 volte la posta in palio, mentre in caso di pareggio (segno X) la quota scenderebbe a 3,90 per poi attestarsi a quota 1,60 in caso di vittoria del Brasile, il che rende il segno 2 l’ipotesi nettamente più probabile secondo l’agenzia Snai.

© Riproduzione Riservata.