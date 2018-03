Settimana Coppi Bartali 2018/ 2^ tappa streaming video e diretta tv: percorso e vincitore (Riccione-Sogliano)

Diretta Settimana Coppi Bartali 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa della corsa, da Riccione a Sogliano al Rubicone. Attenzione al circuito finale della frazione!.

23 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta 2^ tappa Settimana Coppi Bartali 2018 (LaPresse)

La Settimana Coppi Bartali 2018 entra nel vivo oggi 23 marzo 2018 con la 2^ tappa della storica competizione: ecco infatti che si accenderà la prova regina di questa attesa edizione della corsa nelle campagne dell’Emilia. Il percorso previsto tra Riccione e Sogliano al Rubicone è tra i più impegnativi previsti: la frazione è infatti lunga 130 km, prevede molti strappi e ben 5 Gpm, di relativa modestia, ma che potrebbero risultare decisivi per le sorti della classifica. Proprio oggi quindi potrebbe decidersi il vincitore della Settimana di Coppi e Bartali 2018: o almeno la sensazione è che oggi i veri big potranno uscire allo scoperto. Ricordiamo quindi gli orari della 2^ tappa della gara: alle ore 10.00 è attesa la cerimonia del foglio firma, mentre il via da Riccione sarà dato alle ore 12.30. L’arrivo del vincitore della frazione al traguardo di Sogliano al Rubicone è stato previsto per le ore 16.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 e quindi anche la 2^ tappa in programma oggi non verrà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; sulla televisione di stato, e precisamente su Rai Sport, sarà possibile comunque assistere alle immagini salienti della frazione in differita, usufruendo anche di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone qualora non abbiate a disposizione un televisore. Alcuni degli account ufficiali delle squadre partecipanti (soprattutto su Twitter) forniranno informazioni utili sull’esito della corsa.

IL PERCORSO

Rispetto alle mini frazioni di esordio della competizione, il percorso della 2^ tappa della Settimana Coppi Bartali 2018 si annuncia molto più complesso e mosso. Saranno infatti 130 i km affrontati (incluso il triplo giro nel circuito finale di Sogliano), con uno sprint intermedio e diversi Gpm non particolarmente impegnativi a livello altimetrico. Poco dopo il via da Ravenna la corsa si accenderà immediatamente: alcuni strappi porteranno i corridori verso le salite di Verucchio e Torriana, ma il tratto più complesso sarà ovviante il circuito finale. Verso Sogliano la corsa infatti farà tre giri del tracciato: qui l’elemento più ostico sarà senza dubbio l’ascesa a Ville di Monte Tiffi (4 km con una pendenza media del 7% e picchi del 16%). Attenzione poi anche al rettilineo di arrivo: un lastricato di porfido (ben tenuto fortunatamente, ma comunque insidioso) che prevede uno strappo con pendenze che andranno dal 6% al 17%. Ci attende quindi un gran finale in volata dal vincitore della 2^ tappa della Settimana Coppi Bartali 2018.

© Riproduzione Riservata.