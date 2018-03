Video/ Fondi Cosenza (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Fondi Cosenza (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Ai bruzi basta la rete di Perez al 58' per ottenere tre punti pesanti.

Video Fondi Cosenza (LaPresse)

Il Cosenza espugna il Purificato battendo il Racing Fondi 0-1. Decide il gol di Perez nel secondo tempo. Cosenza che trova la sua prima vittoria in trasferta nel 2018. Resta penultimo in classifica con 29 punti il Racing Fondi. Nel prossimo turno la squadra di Sanderra riposerà mentre i calabresi saranno impegnati il prossimo 25 marzo alle 18:30 in casa contro l’Akragas.

SINTESI PRIMO TEMPO

Sanderra schiera il Fondi con il 4-3-3. In porta Elezaj, linea difensiva composta da Maldini, Polverini, Ghinassi e Paparusso. A centrocampo Addessi, Vastola e De Martino. In avanti Lazzari, Mastropietro e Corvia. Risposta calabrese con il 3-4-3. Tra i pali Saracco, in difesa Idda, Dermaku e Pascali. A centrocampo da destra verso sinistra Corsi, Bruccini, Calamai e Ramos. In attacco Mungo, Baclet e Okereke. Subito una chance per gli ospiti. Mungo di tacco serve lungolinea Ramos che non ci pensa due volte e mette il pallone in mezzo per Okereke. L'attaccante cosentino, però, non riesce ad impattare bene il pallone che finisce abbondantemente a lato. Cosenza vicinissimo alla rete, poco dopo. Si divora il gol del vantaggio Mungo. Baclet da centrocampo lancia Mungo che a tu per tu con Elezaj, si fa ipnotizzare e spedisce il pallone fuori. Incredibile errore. ll dominio cosentino di questa prima fase viene certificato al nono minuto. Cross di Bruccini dalla destra dove trova Baclet che si coordina in rovesciata, ciccando il pallone che finisce sui piedi di Ramos che da due passi insacca il pallone. È tutto fermo però, per il direttore di gara il numero 10 del Cosenza è in fuorigioco. Il Fondi prova a reagire. Mastropietro dalla sinistra serve Lazzari che da posizione defilata prova a calciare in porta. Palla che però termina alta sopra la traversa. Anche Corvia prova la conclusione dalla lunga distanza, col pallone che centra in pieno la nuca di Pascali che rimane a terra dolorante. Giropalla del Cosenza, che non riesce a trovare spazi. In difficoltà i ragazzi di mister Piero Braglia. Al 25esimo Mungo serve con un passaggio filtrante Okereke che si defila troppo e calcia col il collo destro. Palla che finisce di poco fuori. Poco dopo Ramos da dentro l'area di rigore crossa per il solissimo Okereke, ma il pallone è troppo alto. Occasione sprecata per il Cosenza. Al 31esimo viene assegnato un rigore al Fondi. Scivola franando a terra e toccando il pallone con il braccio Pascali. Ammonizione e rigore per il Fondi. Dal dischetto si presenta Lazzari che si fa ipnotizzare da Saracco. Lazzari prova a farsi perdonare saltando tre avversari e calciando in porta. Il tiro e sbilenco, palla sul fondo. Ammonito prima dell'intervallo Okereke.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sostituzione per il Cosenza: esce Okereke ed entra Tutino. Pressing del Cosenza che si procura un calcio di punizione dai trenta metri circa. Interessante lo schema degli ospiti che trovano tutto solo Idda che non riesce a calciare in porta. Buona occasione per il Cosenza. Continua il pressing del Cosenza che alza il proprio baricentro. Ammonito intanto De Martino. Doppia sostituzione per il Fondi: escono Ramos e Baclet, entrano D'Orazio e Perez. Quest'ultimo si rende subito protagonista e il Cosenza passa in vantaggio. Tiro dalla distanza di Calamai, palla deviata dove arriva Perez che tutto solo non sbaglia e firma lo 0-1. Protestano i giocatori del Racing Fondi che volevano il fuorigioco su Perez. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che assegna il gol. Viene dunque ammonito Vastola per proteste. Si abbassa il baricentro del Cosenza che adesso pensa a difendere il vantaggio. Sostituzione per il Fondi: esce Mastropietro ed entra Nolè. Aumenta il pressing del Fondi alla disperata ricerca del gol del pareggio. Calcio di punizione per il Fondi battuto da Daniele Corvia che centra in pieno la barriera. Palla in corner. Calcio d'angolo battuto da Lazzari che trova il colpo di testa di Ghinassi che ci prova da distanza ravvicinata. Palla che esce davvero di poco. Vicino al pareggio il Racing Fondi. Esce Calamai ed entra Trovato tra le fila del Cosenza. D'altra parte esce Maldini ed entra Ciotola. Entra un attaccante per un difensore. Gioca con un 4-2-4 il Racing Fondi che è alla ricerca del gol del pareggio. Cosenza vicino al bis. D'Orazio da posizione defilata prova il tiro che però termina sull'esterno della rete. Espulso Vastola all'85esimo. Fallo su Tutino che gli costa la doppia ammonizione. Racing Fondi in dieci uomini. Il Fondi non ne ha più. Gli ospiti gestiscono e ottengono i 3 punti.

