Video/ Lecce Andria (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Lecce Andria (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Pesante pareggio per i giallorossi che rimangono primi in classifica.

23 marzo 2018 Stefano Belli

Video Lecce Andria (LaPresse)

Con il Catania bloccato sull'1-1 in casa del Bisceglie, il Lecce poteva approfittarne per allungare ulteriormente in classifica, invece anche la capolista del girone C di Serie C ha raccolto solamente un pareggio nel 31^ turno infrasettimanale: tra le mura amiche del Via del Mare la compagine di Liverani non è andata oltre il 2-2 contro la Fidelis Andria che ha onorato nel migliore dei modi l'impegno dando parecchio filo da torcere alla prima della classe che alla fine si è dovuta accontentare del punticino che comunque le dà modo di mantenere sette lunghezze di vantaggio nei confronti di Trapani e Catania ora appaiate al secondo posto. Nella prima frazione di gioco i lupi salentini vanno a segno per due volte nel giro di otto minuti con Di Piazza (miglior marcatore del Lecce con 9 gol) e Mancosu, sembra il preludio a un'altra serata trionfale per i padroni di casa, prima del'intervallo però Tiritiello accorcia le distanze riportando in partita i federiciani.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i federiciani trovano il modo di pareggiare i conti con Taurino, assist di Di Cosmo. Nell'ultima mezz'ora il Lecce assalta letteralmente la trequarti della Fidelis Andria, gli uomini di Papagni stringono i denti e difendono strenuamente il pari acciuffato dopo aver annullato i due gol di svantaggio, la mancanza di lucidità sotto porta e la crescente stanchezza impediscono però agli uomini di Liverani di finalizzare le azioni offensive e trovare il 3 a 2. Al triplice fischio dell'arbitro Sozza le due squadre si spartiscono dunque la posta in palio, con i federiciani che restano in zona play-out. Domenica prossima il Lecce affronterà la Casertana mentre l'Andria ospiterà la Sicula Leonzio che sta attraversando un ottimo momento di forma.

