Video/ Reggina Casertana (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Reggina Casertana (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita della 31^ giornata di Serie C. Amaranto avanti con Laezza e Bianchimano.

23 marzo 2018 Stefano Belli

Video Reggina Casertana (LaPresse)

Nel 31^ turno infrasettimanale di Serie C girone C arriva una vittoria di fondamentale importanza per la Reggina che tra le mura amiche del Granillo batte la Casertana per 2 a 1 e ottiene tre punti vitali per la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione; adesso la zona play-out è distante quattro punti. Per quanto riguarda la formazione di Luca D'Angelo arriva l'undicesima sconfitta stagionale che allontana i campani dalla top 10 e dai play-off. Già nel primo tempo i padroni di casa hanno la possibilità di sbloccare la contesa con Bianchimano che tutto solo davanti a Forte non riesce a depositare il pallone in rete. Per gli amaranto l'appuntamento con il gol è rinviato solamente di pochi minuti: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina arriva la deviazione vincente di Laezza che prende il tempo a tutti e porta in vantaggio la Reggina che prima dell'intervallo, però, viene raggiunta dagli avversari con il gol nel recupero di De Vena.

LA RIPRESA

L'undici di Agenore Maurizi non si perde d'animo e nella ripresa torna ad attaccare con tutti gli effettivi, Forte deve compiere gli straordinari per negare il gol a Bianchimano che al terzo tentativo fa finalmente centro e riporta in vantaggio i calabresi. Nel finale gli sforzi della Casertana si riveleranno vani e a ridosso del novantesimo la Reggina sfiora il tris con Pasqualoni che si mangia un gol impossibile da sbagliare. Nonostante il gravissimo errore sotto porta del numero 2 amaranto la squadra locale si impone strappando i tre punti. Nella prossima giornata di campionato la Reggina sfiderà il Siracusa mentre la Casertana è attesa all'esame Lecce.

