Arezzo Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano che vale la permanenza in terza serie

24 marzo 2018 Stefano Belli

L'Arezzo ospita il Gavorrano (foto LaPresse)

Arezzo-Gavorrano, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, sabato 24 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Con tre partite da recuperare e una vittoria che manca dallo scorso 30 dicembre, l'Arezzo si appresta ad affrontare una sfida molto importante in chiave salvezza, contro un Gavorrano che dalla sua sembra aver trovato il passo giusto per puntare alla salvezza. La matricola ha infatti inanellato quattro risultati utili consecutivi, battendo il Pisa, pareggiando contro Lucchese e Pontedera, e poi ottenendo altri tre punti fondamentali nel turno infrasettimanale giocato in casa contro il Monza. Risultati che hanno permesso al Gavorrano di distanziare (seppur con una partita disputata in più) di sei punti il Prato, fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C, e di portarsi proprio a due lunghezze di distanza dall'Arezzo quartultimo.

Sbancare il 'Città di Arezzo' significherebbe dunque regalarsi un sorpasso in classifica che per gli aretini sarebbe duro da digerire anche dal punto di vista psicologico, con la squadra che sta provando a riprendere la sua marcia dopo i tanti problemi societari che hanno portato per il momento il club in amministrazione controllata, sotto la guida di un curatore fallimentare. Importante però sottolineare come in questa stagione, al ritorno tra i professionisti, il Gavorrano non sia mai riuscito a fare bottino pieno in trasferta, perdendo cinque delle ultime sette partite giocate fuori casa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO GAVORRANO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa schiereranno Perisan a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre formata dal maltese Muscat, da Talarico e dallo slovacco Varga. A centrocampo ci sarà Luciani a presidiare la fascia destra, mentre Sabatino sarà l'esterno laterale mancino. Nella zona centrale della linea mediana spazio a De Feudis, Foglia e Cenetti, mentre sul fronte d'attacco faranno coppia Moscardelli e Cutolo. La risposta del Gavorrano sarà affidata a Falcone tra i pali e a Bruni, Ropolo e Mori titolari nella difesa a tre. A centrocampo Gemignani (match winner nella sfida infrasettimanale contro il Monza) e Borghini saranno gli esterni laterali, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre nella zona centrale si muoveranno Damonte e Vitiello. Barbuti e Malotti saranno avanzati come trequartisti, di sostegno a Moscati che sarà confermato come unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

I due allenatori schiereranno le squadre tatticamente con i moduli già visti nelle ultime partite: 3-5-2 per l'Arezzo allenato da Pavanel, 3-4-2-1 per il Gavorrano guidato in panchina da Favarin. Le due squadre si sono ritrovate di fronte per la prima volta tra i professionisti in questa stagione, nel match d'andata in casa del Gavorrano l'incontro si è risolto con un pareggio a reti bianche.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.10 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 4.00 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.60.

© Riproduzione Riservata.