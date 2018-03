Bari Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Brescia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie B che si gioca oggi al San Nicola

24 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bari Brescia (LaPresse)

Bari Brescia sarà diretta dall’arbitro Giua; la partita, valida come anticipo della trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 24 marzo, allo stadio San Nicola dove i padroni di casa del Bari allenato da Fabio Grosso ospiteranno il Brescia di Roberto Boscaglia. La classifica ci dice che il Bari con 47 punti è in piena zona playoff e pure le prime due posizioni sono ancora raggiungibili, a patto di migliorare il ritmo in trasferta. Attenzione però anche a chi insegue, perché un posto fra le prime otto non è ancora garantito; oggi i pugliesi dovranno sfruttare il fattore campo come solitamente sanno fare, avendo conquistato già 30 punti al San Nicola.

Il Brescia invece è fra le squadre che devono pensare a salvarsi: le Rondinelle lombarde hanno ottenuto finora 34 punti e ad oggi si salverebbero senza passare dai playout, ma hanno un solo punto di vantaggio sulla quintultima. Di conseguenza, per mister Boscaglia e per i suoi ragazzi questo non è certamente il momento di fare calcoli: il Brescia per adesso deve pensare solamente a fare più punti possibile, a partire già da oggi. A Bari è difficile per chiunque ottenere un risultato positivo, ma se il Brescia dovesse riuscirci sarebbe per i lombardi un notevole passo avanti, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Essendo l’anticipo di prima serata di un weekend in cui la Serie A si ferma, Bari Brescia in diretta tv avrà un’ottima copertura, sia pure esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio San Nicola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BARI BRESCIA

Osservando adesso le probabili formazioni di Bari Brescia, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per quanto riguarda Fabio Grosso e il suo Bari, tenuto conto delle assenze dello squalificato Empereur e dell’infortunato Salzano, potremmo ipotizzare un 4-3-3 con Micai fra i pali; Anderson, Marrone, Gyomber e D'Elia a formare la retroguardia a quattro; Tello, Basha ed Henderson nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente d’attacco possiamo ipotizzare Cissé, Kozak e Galano. Per quanto riguarda invece il Brescia, non cambia il modulo più probabile che dovrebbe essere il 4-3-3 anche per i lombardi: Minelli in porta, protetto dai centrali Somma e Gastaldello, con Coppolaro terzino destro e Curcio a sinistra. A centrocampo ecco Bisoli in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Furlan e Tonali. Infine il tridente d’attacco, con l’eterno Airone Caracciolo supportato da Torregrossa ed Embalo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Bari e Brescia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bari pagherebbe 1,75 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna dello Spezia, considerata l’opzione meno probabile questa sera. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 5,00.

© Riproduzione Riservata.