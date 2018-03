COSTACURTA, "NOME NUOVO CT IL 20 MAGGIO"/ Avanza Roberto Mancini. E su Di Biagio:"Resta una risorsa"

Alessandro Costacurta, foto da Youtube

Arrivano segnali importanti da parte di Alessandro Costacurta dopo il 2-0 rifilato dall'Argentina alla Nazionale italiana nella gara amichevole di ieri. Parlando in conferenza stampa il vicecommissario straordinario della Federcalcio ha risposto ad una domanda sul nuovo selezionatore della Nazionale individuando nel 20 maggio prossimo la data in cui verrà reso noto il nome dell'allenatore chiamato a risollevare le sorti dell'Italia calcistica. Costacurta, come riportato dall'Ansa, ha spiegato:"Il profilo del nuovo ct? In Italia ci sono grandissimi allenatori, è chiaro che il 20 maggio saprete chi è il nuovo commissario tecnico". Una dichiarazione che sembrerebbe escludere di fatto dai giochi Gigi Di Biagio. Per l'ex tecnico dell'Under 21, però, Costacurta ha espresso soltanto parole di stima:"Se abbiamo la possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, lo prenderemo. In ogni caso, Di Biagio rimane una risorsa della Figc", ha detto l'ex difensore del Milan.

AVANZA MANCINI?

Ma chi sarà il prescelto di Alessandro Costacurta come nuovo c.t. dell'Italia? I nomi che si fanno sono sempre gli stessi da mesi: Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Roberto Mancini. Soprattutto quest'ultimo negli ultimi giorni pare avere scalato le gerarchie all'interno della Federazione. Sia Ancelotti che Conte, secondo il modo di interpretare il calcio di Costacurta e dell'attuale dirigenza della FIGC, sono due maestri in grado di offrire il meglio quando hanno una squadra sulla quale lavorare giorno per giorno. Leggermente diverso il profilo di Mancini, perfetto come selezionatore come ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera. Non è un mistero che anche nella sua esperienza in Inghilterra al Manchester City il "Mancio" abbia preso gusto a fare il mercato come un perfetto manager inglese, ad ulteriore dimostrazione del fatto che quando si tratta di dover fare delle scelte sui giocatori l'ex allenatore dell'Inter non si tira indietro. In più, a voler pensare male, c'è un indizio da non tralasciare: il 20 maggio indicato da Costacurta potrebbe infatti non essere casuale. Forse si tratta soltanto di aspettare la fine dei campionati per rispetto dello Zenit, prima di formalizzare l'accordo. Ci sbagliamo?

