Cristiano Ronaldo/ Rischia 10 anni per evasione fiscale: guai giudiziari per CR7

24 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Cristiano Ronaldo rischia una condanna a dieci anni di reclusione per evasione fiscale: la clamorosa notizia arriva dalla Spagna, dove è stata riportata da tutti gli organi d’informazioni a cominciare da Cadena SER, poi naturalmente ripresa da tutte le altre testate. I guai con il fisco di Cristiano Ronaldo sono d’altronde noti da tempo, però le ultime novità per la stella del Real Madrid non sono buone. Infatti, le accuse sulla presunta evasione fiscale di 14.7 milioni di euro da parte di CR7 avrebbero trovato ulteriori conferme addirittura nei tre periti che gli stessi legali del fuoriclasse portoghese avevano chiamato in causa e che avrebbero dovuto alleggerire la posizione giudiziaria di Cristiano Ronaldo. La partita nelle aule di tribunali potrebbe dunque diventare più difficile di quelle in campo per il portoghese, anche ieri protagonista assoluto con una doppietta nella vittoria in rimonta del Portogallo in amichevole contro l’Egitto.

COSA RISCHIA CRISTIANO RONALDO PER EVASIONE FISCALE?

Cosa può succedere dunque a Cristiano Ronaldo? Secondo quanto riferisce sempre Cadena SER, il numero 7 del Real Madrid ha due opzioni: o trova un accordo con il fisco proponendo un patteggiamento e saldando così il proprio debito con la giustizia, oppure il lusitano dovrà far fronte al rinvio a giudizio con l’accusa di evasione fiscale e il rischio di subire una condanna che potrebbe anche essere superiore ai 10 anni di carcere, dal momento che a quel punto Cristiano Ronaldo dovrebbe rispondere di ben quattro reati fiscali. Di tutte le similitudini con Leo Messi che costellano le carriere di questi due straordinari campioni, questa è certamente quella di cui entrambi farebbero molto volentieri a meno, considerati i problemi che anche la star argentina del Barcellona ha avuto con il fisco spagnolo.

