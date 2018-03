Cuneo Pontedera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cuneo Pontedera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Punti che pesano con i piemontesi in crescita e i toscani in calo

24 marzo 2018 Stefano Belli

Pontedera, trasferta a Cuneo

Cuneo-Pontedera, diretta dal signor Luciani di Roma 1, sabato 24 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Un pareggio contro l'Arzachena in trasferta che rappresenta un altro piccolo passo avanti per un Cuneo che non riesce però a cambiare passo per provare a risollevarsi dalle sabbie mobili della classifica, anche se il punto conquistato in Sardegna ha permesso ai piemontesi di agganciare al quartultimo posto in classifica l'Arezzo. A cinque punti di distanza dal Cuneo c'è un Pontedera che in casa contro la Pro Piacenza ha ottenuto il suo secondo pareggio consecutivo nel turno infrasettimanale, ma che a sua volta non vince in campionato dallo scorso 11 febbraio. Curiosamente, sia il Cuneo sia il Pontedera hanno ottenuto il loro ultimo successo stagionale in casa della capolista Livorno. Ma la classifica delle due compagini non è di certo da primato. I toscani si sono sentiti forse troppo tranquilli a metà stagione, più vicini alla zona play off che alla zona play out, ritrovandosi in questo momento con soli quattro punti ottenuti nelle utime sei partite di campionato (più l'eliminazione subita nella semifinale di Coppa Italia di Serie C contro l'Alessandria). Il Cuneo non ha mai vinto in casa nel 2018, ultimo successo tra le mura amiche quello del 30 dicembre contro il Piacenza, con tre pareggi e una sconfitta che hanno segnato le fatiche nel rendimento interno della squadra.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO PONTEDERA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I padroni di casa piemontesi schiereranno Stancampiano in porta, mentre fra i titolari della difesa a tre mancherà Conrotto, espulso nella trasferta di Arzachena e dunque squalificato: al suo posto giocherà Baschirotto al fianco di Di Filippo e Zigrossi. A centrocampo spazio a Schiavi, D'Agostino e Gerbaudo per vie centrali, con Zappella che sarà l'esterno di fascia destra e Puttini che sarà chiamato a coprire la fascia sinistra. In avanti, confermato il tandem Dell'Agnello-Zamparo. Risponderà il Pontedera con una difesa a tre con Borri, Risaliti e lo svizzero Rossini schierati titolari davanti all'estremo difensore Contini. A centrocampo gli esterni di fascia saranno Posocco sulla corsia laterale di destra e Corsinelli sulla corsia laterale di sinistra, mentre Spinozzi, Caponi e Calcagni si muoveranno per vie centrali. Grassi e Pinzauti saranno invece chiamati a fare coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta tattica sia per il tecnico del Cuneo, Viali, sia per l'allenatore del Pontedera, Maraia. Vittoria straripante per il Cuneo nel match d'andata disputato in Toscana in questo campionato: tre a zero per la formazione piemontese il risultato finale, con reti messe a segno da Gerbaudo, Zamparo e Dell'Agnello.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.35 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.39 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.50.





© Riproduzione Riservata.