Diretta Sbk 2018/ Superbike: streaming video e tv Superpole e gara 1 Gp Thailandia (Buriram)

Diretta Sbk 2018: info tv e streaming video della Fp4, Superpole e gara1 al Gp della Thailandia, seconda prova del mondiale Superbike. A chi andrà la prima vittoria?

24 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Thailandia 2018 (LaPresse)

Il Mondiale della Superbike torna in pista: dopo le avvincenti sessioni di prove libere disputate ieri al Buriram, ecco che oggi 24 marzo si accenderà la Superpole, che deciderà la griglia di partenza della gara 1 del Gp della Thailandia 2018. Nel secondo appuntamento del campionato della Sbk non va poi dimenticato che prima delle classiche “Qualifiche” i piloti delle derivate di serie scenderanno in pista per la Fp4: ultimi minuti in cui si potrà mettere a punto l’asset giusto per i successivi banchi di prova. Rispetto a quanto visto nella giornata di ieri, appare molto complicato immaginare come andrà nella Superpole e in gara 1 al Buriram. Le tre prove libere di ieri hanno dato risultati contrastanti, mettendo in evidenza personaggi come Laverty e Fores; sono nella Fp3 i soliti nomi come Rea, Melandri, Davies Sykes sono riusciti a raggiungere la vetta della classifica dei tempi. Quello che è certo è che anche qui il campione del mondo in carica della Sbk Jonathan Rea non avrà vita facile e la lista di pretendenti alla vittoria è ben ampia.

GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come al solito ecco che il programma per la giornata di oggi 24 marzo al Buriram, è ben ricco. Considerano solo gli eventi previsti per il Mondiale Superbike, e facendo i conti con la differenza tra fuso orario thailandese e italiano, vediamo che il primo banco di prova al Gp della Thailandia 2018 sarà la Fp4. L’ultima sessione di prove libere è attesa alle ore 4.45 e terminerà alle ore 5.05. Alle ore 7.30 italiane si accenderanno le due sessioni della Superpole: la Sp1 terminerà alle ore 7.45, mentre la Sp2 durerà dalle ore 7.55 alle ore 8.10. Alle ore 10 italiane (ma saranno le ore 16 a Buriram) avrà inizio la tanto attesa gara 1 del Gp della Thailandia 2018.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGURE LA GIORNATA

Per questo sabato dedicato al Gp della Thailandia 2018, gli appassionati della Sbk avranno ampie opportunità per seguire i vari eventi in diretta tv e streaming video in chiaro come sul satellite. Per la tv in chiaro il primo appuntamento su Italia 2 sarà con le due sessioni della Superpole, mentre gara 1 sarà visibile in diretta tv sia su Italia 1 che al canale Italia 2. Tutti questi appuntamenti saranno poi disponibili anche in diretta streaming video sul portale gratuito sportmediaset.it ai medesimi orari sopra elencati. Da ricordare che sia le due sessioni della Super pole che gara 1 saranno visibili in diretta tv anche sul canale Eurosport2 HD, disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Ricordiamo di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Da non sottovalutare poi le opportunità offerte da portale ufficiale del mondiale della Sbk: sul sito http://www.worldsbk.com non mancheranno news a aggiornamenti costanti e sarà possibile seguire anche il live timing gratuito delle varie sessioni sulla pista del Buriram.

