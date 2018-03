Giro di Catalogna 2018/ 6^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore

Diretta Giro di Catalogna 2018: info streaming video e tv della 6^ tappa della corsa da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera. Percorso semplice oggi per i corridori.

24 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Il Giro di Catalogna 2018 si avvicina alla sua conclusione: proprio oggi sabato 24 marzo si svolgerà la sesta e penultime tappa del giro che percorre le campagne catalane. Dando giusto un'occhiata preliminare al percorso previsto oggi, possiamo dire che la frazione tra Vielha Val D’aran e Torrefarrera non si annuncia poi così impegnativa, né particolarmente insidiosa, ma anzi sul finale potrebbe essere una buona occasione per vedere protagoniste le ruote veloci. I big quindi, dopo le fatiche delle ultime due tappe potranno riprendere un po’ il fiato in vista della decisiva frazione finale con il traguardo di Barcellona, attesa domenica. Riepiloghiamo quindi brevemente gli orari che caratterizzeranno questi appuntamento del Giro di Catalogna 2018: i corridori si presenteranno al foglio firme alle ore 11.40 ma il via da Vileha Val d’Aran è atteso solo alle ore 12.40: l’arrivo al traguardo di Torrefarrera del vincitore della 6^ tappa è atteso verso le ore 17.10.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FRAZIONE

Segnaliamo che il Giro di Catalogna 2018 e quindi anche la 6^ tappa sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la frazione oggi sarà a partire dalle ore 15.45, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

IL PERCORSO

Come abbiamo prima preannunciato, il percorso della 6^ tappa del Giro di Catalogna 2018 non presenta peculiarità in grado di mettere seriamente in difficoltà i corridori, e il tracciato rimane quindi piuttosto semplice. Saranno comunque ben tre i Gpm di seconda categoria previsti e leggiamo pure nella cartina un traguardo volante posto nella prima metà del tracciato: il finale però sarà tutto per le ruote veloci a Torrefarrera. Analizzando più nel dettaglio il tracciato previsto oggi vediamo che la corsa affronterà un primo punto importante già al decimo km con l’ascesa al Gpm di Tunel de Vielha: al 50^ km ecco poi il secondo gran premio della montagna di Port de Viu de Llevata. I corridori da qui in poi affronteranno una dolce discesa: al 125 km circa ecco l’ultima asperità con il Gpm di Port d’Ager, ma dopo questa piccola altura, davvero non significativa dal punto di vista altimetrico, sarà solo terreno pianeggiante fino al traguardo finale.

