INFORTUNIO KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid?

Infortunio Khedira, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?

24 marzo 2018 Fabio Belli

Khedira ko con la Nazionale (foto LaPresse)

Ancora una tegola per Massimiliano Allegri e la Juventus, chiamata dopo la sosta per l'attività delle Nazionali ad affrontare un rush finale caldissimo tra il settimo Scudetto consecutivo da conquistare e i quarti di finale di Champions League, da disputare già con Pjanic e Benatia squalificati e Alex Sandro infortunato. A questa lista potrebbe aggiungersi il nome di Sami Khedira, uscito sofferente nel corso dell'amichevole tra Germania e Spagna per un problema al ginocchio. Il centrocampista tedesco è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un contrasto con lo spagnolo Thiago Alcantara, ed è uscito sulle sue gambe seppur zoppicando. La Juventus attende con ansia, anche perché per provare a dare la caccia ad un triplete sfiorato ma mai raggiunto nelle ultime stagioni, Allegri avrà bisogno di tutti gli effettivi a sua disposizione. Perdere un elemento così fisico e tecnico per il centrocampo potrebbe essere guaio da non prendere sottogamba.

IL KO A INIZIO SECONDO TEMPO

L'amichevole Germania Spagna, due delle favorite nel prossimo Mondiale che andrà in scena in Russia in estate, è terminata con il punteggio di uno a uno a Dusseldorf, con gol di Rodrigo per la Spagna e di Mueller per la Germania. Al 53', il contrasto fra Thiago Alcantara e Khedira, con lo juventino che ha avuto la peggio ed è stato costretto, dopo qualche tentativo, a lasciare il campo. Non è sicuramente un momento fortunato per gli infortuni nella Juventus, considerando che oltre ai già citati elementi di cui Allegri dovrà fare a meno contro il Real Madrid, ci sono anche lungodegenti come Bernardeschi ancora in attesa del rientro. E quello di Khedira sarebbe un tassello molto importante che verrebbe a mancare al centrocampo bianconero visto che c'è da contare anche la squalifica di Miralem Pjanic per l'andata contro i blancos. Di certo l'assenza di Sami Khedira leverebbe un uomo di fiducia a Massimiliano Allegri, uno di quelli che nelle grandi occasioni non ha mai tradito davvero.

