Italia Polonia Under 19/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Polonia Under 19: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita della seconda giornata della Fase Elite degli Europei

24 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Polonia Under 19, Fase Elite Europei (Foto LaPresse)

Italia Polonia Under 19, partita diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 24 marzo. Siamo a Lignano Sabbiadoro e la sfida sarà valida per la seconda giornata della Fase Elite degli Europei 2018 di categoria, praticamente l’ultima fase delle qualificazioni: la nostra Nazionale è inserita in un girone quadrangolare che comprende anche Grecia e Repubblica Ceca. Organizziamo questa fase in casa nostra, per la precisione in Friuli: il cammino per la nostra Under 19 è cominciato bene con la vittoria per 2-0 contro la Grecia, ma solo la prima classificata di ogni girone avrà accesso alla fase finale che si disputerà a luglio in Finlandia, dunque la partita di oggi e quella che martedì chiuderà il girone a Udine contro la Repubblica Ceca saranno fondamentali per capire se l’Italia proseguirà anche in estate il proprio cammino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire Italia Polonia Under 19 in diretta tv su Rai Sport + HD con il collegamento sul canale numero 57 del telecomando che avrà inizio alle ore 15.20. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche una diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. Inoltre, come sempre quando gioca la Nazionale ad ogni livello, il profilo da consultare per le informazioni utili sulla sfida è quello Twitter della nostra Federazione, all’indirizzo @Vivo_Azzurro. Notizie interessanti sulla nostra Under 19 arriveranno anche dal sito ufficiale all’indirizzo www.figc.it. Infine, aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Lignano Sabbiadoro saranno garantiti anche dalla Uefa nella sezione del sito dedicata agli Europei Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA UNDER 19

Il commissario tecnico Paolo Nicolato tre giorni fa contro la Grecia ha schierato l’Italia Under 19 secondo il modulo 4-3-1-2. Giocando ogni tre giorni non sono naturalmente da escludere novità, però la formazione titolare può essere naturalmente anche la base di quella che scenderà in campo oggi pomeriggio contro la Polonia. Dunque mercoledì a Lignano Sabbiadoro erano scesi in campo Plizzari in porta; davanti a lui Candela terzino destro, Bettella e Buongiorno difensori centrali, Tripaldelli a presidiare la fascia sinistra; a centrocampo ecco il terzetto formato da Gabbia (sostituito nel finale da Mallamo), capitan Melegoni e Frattesi; Zaniolo ha agito nei panni del trequartista, lasciando spazio a Tonali dal 73’ minuto, infine ecco il tandem d’attacco con lo scatenato Scamacca - autore di entrambi i gol degli azzurrini - e Capone, che al 66’ fu sostituito da Brignola, che vanta già ben tre gol in Serie A con la maglia del Benevento.

