Miami Open 2018/ Diretta Federer Kokkinakis, Fognini Kuhn streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Attenzione soprattutto agli impegni di Roger Federer e Fabio Fognini

24 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Miami Open 2018: Roger Federer (Foto LaPresse)

Nuova giornata di gara al Miami Open 2018, prestigioso torneo di tennis nella nota città della Florida che costituisce un torneo Masters 1000 per il circuito maschile Atp e un Premier Mandatory per le donne nel circuito Wta, in ogni caso siamo nella fascia che per importanza è inferiore solamente ai tornei del Grande Slam. Le partite anche oggi avranno inizio a partire dalle ore 16.00: in primo piano potremmo mettere gli impegni di Roger Federer e Fabio Fognini, lo svizzero perché naturalmente è l’uomo di spicco del tennis mondiale - a maggior ragione da quando è tornato numero 1 del ranking Atp a 36 anni - e Fognini perché è l’unico rappresentante azzurro rimasto in gara a Miami.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

LE PARTITE PRINCIPALI

Abbiamo già detto che Roger Federer e Fabio Fognini saranno i due nomi che oggi attireranno maggiormente l’interesse degli appassionati italiani di tennis. Federer dovrà affrontare l’australiano Thanasi Kokkinakis, di evidenti origini greche: un talento classe 1996 che però attualmente occupa solamente la posizione numero 175 nella classifica mondiale Atp e di conseguenza avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare la corsa del re svizzero. Anche Fognini parte certamente favorito nella propria partita, che metterà il tennista ligure di fronte al giovanissimo spagnolo Nicola Kuhn, classe 2000. Un nome ancora poco noto al grande pubblico, magari lo sarà in futuro ma attualmente occupa la posizione numero 211 nel ranking Atp e di conseguenza per Fognini dovrebbe essere un ostacolo non troppo difficile. Tra le altre partite più interessanti, possiamo citare il match Zverev-Medvedev, mentre fra le donne la sfida più attesa oggi a Miami è con ogni probabilità quella che metterà di fronte Simona Halep ed Agnieszka Radwanska, anche se saranno davvero tante le big in campo, da Caroline Wozniacki a Karolina Pliskova, da Angelique Kerber a Garbine Muguruza fino a Sloane Stephens e Viktoria Azarenka.

© Riproduzione Riservata.