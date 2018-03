Mondiali Pattinaggio 2018 Milano/ Streaming video e diretta tv, orario e programma

Diretta Mondiali Pattinaggio artistico 2018: info streaming video e tv delle finali dell'individuale maschile e della danza. Occhi puntati su Matteo Rizzi e Cappellini-Lanotte.

24 marzo 2018 Michela Colombo

Matteo Rizzo (LaPresse)

Ultima giornata di gare per i Mondiali di Pattinaggio 2018 a Milano: si disputeranno infatti oggi sabato 24 marzo le ultime due competizioni previste, per lasciare alla domenica il classico Gran Galà. L’attesa quindi al Mediolanum Forum è tantissima e il calendario prevede il programma libero prima dell’individuale maschile e poi della danza sul ghiaccio. Tanti quindi i big attesi oggi in pista e non per ultimi anche i nostri azzurri, che nei giorni corsi hanno fatto sognare tutti gli appassionati e il folto pubblico accorso a Milano, con prestazioni più che eccellenti. Diamo quindi gli orari della giornata di gare oggi per il Mondiali di Pattinaggio 2018. Ad aprire sarà il programma libero dell’individuale maschile, il cui via è atteso alle ore 10.00 e terminerà verso le 14.05. A chiudere l’appuntamento iridato ecco poi il programma ibero della danza sul ghiaccio, prevista da calendario dalle ore 15.20 alle ore 18.35.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Per questa giornata di gare ai Mondiali di Pattinaggio 2018 a Milano, la tv di stato si assicurata la diretta tv di entrambi gli appuntamenti di oggi, che però verranno trasmessi su due canali differenti. Per il programma libero maschile l’appuntamento quindi sarà alle ore 10.00 al canale rai sport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: la finale della danza è invece attesa dalle ore 14.50 al canale Rai due, naturalmente al numero 2. Diretta streaming video di tali eventi assicurata tramite il servizio raiplay.it. Sul satellite invece il canale di riferimento per la competizione iridata a Milano sarà Eurosport 2 HD secondo gli orari delle due gare. Il canale è presente sia sulla piattaforma di Sky che su Mediaset Premium. Di conseguenza in diretta streaming video saranno visibili questi collegamenti con le applicazioni Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player per i rispettivi abbonati.

GLI AZZURRI IN GARA

Anche in questa ultima giornata di gare ai Mondiali di Pattinaggio artistico a Milano tra i protagonisti più attesi vi saranno ovviamente anche gli azzurri. Riflettori puntati quindi su Matteo Rizzo che concorrerà per il programma individuale e sulle due coppie per la danza Guignard-Fabbri e Cappellini-Lanotte, che proveranno ancora una volta a tenere altro il tricolore sul ghiaccio meneghino. Il primo a scendere in pista sarà il giovane talento di Roma, che affronterà il programma libero della gara maschile nel secondo gruppo. Nel pomeriggio è invece il momento delle coppie per la danza sul ghiaccio. I primi azzurri ad esordire nel programma libero saranno Charlene Guignard e Marco Fabbri, inseriti nel gruppo 3. Nel tardo pomeriggio e inseriti nel quarto e ultimo gruppo saranno Cappeliini-Lanotte, che quindi concorreranno con i grandi favoriti oggi.

