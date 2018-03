Monza Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

24 marzo 2018 Stefano Belli

Monza, impegno interno con la Pro Piacenza (foto LaPresse)

Monza-Pro Piacenza, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, sabato 24 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Non è stato un turno infrasettimanale particolarmente esaltante per Monza e Pontedera. I brianzoli dopo la grande vittoria contro il Siena che aveva esaltato l'ambiente, sono caduto sul campo del Gavorrano penultimo in classifica, che ha approfittato di una giornata decisamente poco brillante dei biancorossi, evanescenti in attacco e che hanno finito col capitolare nella ripresa. Il Monza resta comunque ottavo in compagnia di Olbia e Piacenza in piena zona play off, ma servirà maggiore maturità anche nel gestire momenti di grande euforia come quello successivo alla vittoria sui toscani. Allo stadio Brianteo arriva una Pro Piacenza reduce da un pareggio sul campo del Pontedera che l'ha portata a sette punti di distanza dalla zona play out, anche se rispetto agli emiliani l'Arezzo quartultimo ha disputato due partite in meno e dunque la classifica dovrà in qualche modo riassestarsi. La Pro Piacenza è stata comunque abbastanza continua nell'ultimo periodo, con dieci punti ottenuti nelle ultime cinque partite disputate in campionato, una media di due punti a match che ha consentito alla squadra allenata da Pea di allontanarsi in maniera significativa dalla zona calda della classifica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PRO PIACENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Briante di Monza. I padroni di casa biancorossi schiereranno Liverani in porta, Trainotti in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro, mentre Caverzasi e Riva si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo, la fascia destra sarà presidiata da Carissoni e D'Errico sarà invece l'esterno laterale mancino. Galli e Guidetti si muoveranno come centrali sulla mediana, mentre Cori e Ponsat formeranno il tandem offensivo. Risponderà la Pro Piacenza con Gori a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre composta da Calandra, Battistini e Belotti. Ricci sarà l'esterno di fascia destra e Belfasti l'esterno laterale mancino, con La Vigna, Aspas e Barba impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, coppia formata da Musetti e Abate.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà opposti il 4-4-2 del Monza di Zaffaroni ed il 3-5-2 della Pro Piacenza allenata da Pea. Le due squadre si sono trovate per la prima volta di fronte tra i professionisti in questa stagione, il match d'andata disputato allo stadio Garilli di Piacenza ha visto la Pro ottenere una vittoria casalinga con il punteggio di uno a zero, rete decisiva messa a segno da Barba al 10' del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.05 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.05 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.79 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.50.

