Olbia Alessandria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro in quota play off tra sardi e piemontesi

24 marzo 2018 Stefano Belli

Alessandria, ad Olbia continuerà la scalata? (foto LaPresse)

Olbia-Alessandria, diretta dal signor Fontani di Siena, sabato 24 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. L'Olbia resta in zona di alta classifica, ma i sardi hanno pagato nel turno infrasettimanale disputato martedì scorso l'euforia per la vittoria ottenuta nel derby contro l'Arzachena, cedendo nettamente sul campo del Giana Erminio. Un risultato che punito l'Olbia troppo severamente rispetto al gioco espresso, considerando lo zero a tre finale, ma che ha dimostrato come i sardi siano ancora impreparati per affrontare tanti impegni ravvicinati.

L'esame per provare a reagire sarà molto duro, perché l'Alessandria con il cinque a zero rifilato alla Carrarese ha ritrovato tutta la sua forma, dimostrando come i grigi siano potenzialmente in grado di ottenere il quinto posto nel girone A di Serie C, obiettivo impensabile quando nel girone d'andata i piemontesi si dibattevano nei bassifondi della classifica. Con questa vittoria nello scontro diretto l'Alessandria ha agganciato proprio la Carrarese in quinta piazza, ma avendo disputato una partita in meno può puntare a veder crescere ancora la propria classifica. I grigi con qualche pareggio hanno anzi sprecato anche qualche punto, e avrebbero potuto inserirsi tra le prime quattro con un rendimento maggiormente continuo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, CME SEGUIRE IL MATCH

Per il match sarà prevista diretta tv sul digitale terrestre in chiaro sul canale 60 di Sportitalia, e anche la diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. I padroni di casa sardi schiereranno Aresti a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Pinna, Dametto, Iotti e Cotali. A centrocampo, terzetto titolare con Pennington, Vallocchia e Geroni, mentre Murgia sarà confermato in posizione di trequartista, ispiratore della manovra d'attacco alle spalle della coppia offensiva Silenzi-Senesi. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi estremo difensore, il croato Celjak schierato in posizione di terzino destro e Sciacca schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Giosa e Piccolo. A centrocampo partiranno dal primo minuto Bellazzini, Gazzi e Nicco, tridente offensivo con Sestu, Chinellato e Fischnaller, quest'ultimo mattatore dell'ultimo match dei grigi contro la Carrarese con una tripletta realizzata.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori per il confronto tattico nel match saranno il 4-3-1-2 per l'Olbia di Mereu ed il 4-3-3 per l'Alessandria di Marcolini. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Moccagatta, i grigi hanno calato il poker contro i sardi con i gol di Casasola, Marconi, Gonzalez su rigore e Sciacca. Quattro gol per l'Alessandria anche nel match giocato in Sardegna l'anno scorso, il 23 ottobre 2016, a segno Branca, Gonzalez (doppietta) e Celjak, con l'Olbia che accorciò le distanze con Cossu. Ultima vittoria dell'Olbia in casa contro l'Alessandria, uno a zero il 31 maggio 2009, successo di misura per uno a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.50 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.79 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.72.

