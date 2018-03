Pesaro Scandicci/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Play off - quarti)

Diretta Pesaro Scandicci: info streaming video e tv. Si gioca oggi gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto: le fiorentine sono avanti nella serie 1-0.

24 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Scandicci (da sito ufficiale)

Pesaro-Scandicci, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Ugo Feriozzi, è la partita in programma oggi sabato 24 marzo al Adriatic Arena: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. Si accende oggi a Pesaro gara 2 dei quarti di finale dei play off scudetto della Serie A1: ecco quindi che questo sabato sera potremmo avere uno dei primo verdetti dal campo in questa lotta al titolo italiano. Da una parte ecco quindi le fiorentine che, volendo bissare a un finale di stagione brillante, vorranno chiudere la faccenda qualificazione dopo il 3-0 vinto in gara 1. Di contro però ecco le ragazze di Matteo Bertini impegnate in una vera impresa: per ribaltare il 3-0 dell’andata e trovare gara 3, Pesaro dovrebbe davvero realizzare un grande impresa. Vediamo bene che per la MyCicero la situazione appare abbastanza disperata, ma non tutti è ancora perduto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Pesaro e Scandicci, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento quindi al canale raisport + che per tutta la stagione è stato punto di riferimento per tutti gli appassionati del grande volley. Segnaliamo che la partita di volley sarà visibile anche in diretta streaming video sul portale raiplay,it.

IL CONTESTO

Come abbiamo visto, pare che la sfida tra Pesaro e Scandicci sia di fatto già decisa o quasi. Il 3-0 inferto dalle fiorentine in gara 1 ha subito messo in piazza i rapporti di forza tra i due club: di fatto però la squadra toscana dovrà ancora vincere per poter evitare gara 3 e andare direttamente al tabellone dei quarti di finale dei play off scudetto. Ecco quindi che, almeno sulla carta, l’impresa di Pesaro non è impossibile, ma chiaramente le ragazze della My Cicero oggi dovranno giocare come se valesse della loro vita. Sul finale della stagione però le marchigiane ci hanno abituato a prestazioni simili: i successi rimediati negli ultimi tre turni del campionato regolare contro Busto Arsizio e poi con Conegliano dimostrano bene che Pesaro ha le giuste carte per capovolgere il tabellone. Ecco quindi che la squadra di Parisi non potrà sottovalutare la sfida, benchè il pronostico sia tutto per la Savino del bene.

