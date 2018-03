Piacenza Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

24 marzo 2018 Stefano Belli

Piacenza, sfida al Giana Erminio (foto LaPresse)

Piacenza-Giana Erminio, diretta dal signor Moriconi di Roma 2, sabato 24 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Contro il fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C, il Prato, il Piacenza ha dovuto soffrire per fare suoi i tre punti, ma alla fine ha portato a casa una vittoria importantissima grazie alla rete messa a segno da Pesenti in apertura di ripresa. Un gol che ha garantito agli emiliani di restare agganciati alla zona play off, in compagnia del Monza e dell'Olbia. Avanti di una lunghezza rispetto a questo terzetto c'è il Giana Erminio, che dopo la grande rimonta contro l'Alessandria, una delle squadre più in forma del campionato, ha confermato il suo stato di grazia battendo (e sorpassando in classifica) l'Olbia con un secco tre a zero. Una vittoria molto importante visto che il club di Gorgonzola non vinceva dallo scorso 21 gennaio, nonostante i diversi pareggi l'avessero aiutato a muovere la classifica. Il match del Garilli potrà essere senz'altro un esame di maturità per provare a lanciarsi definitivamente almeno nella corsa al sesto posto nel girone A.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Garilli di Pescara. I padroni di casa emiliani schiereranno Fumagalli estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Castellana, Pergreffi, Silva e Masciangelo. A centrocampo spazio a Della Latta, Morosini e Segre nel terzetto titolare, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Pesenti, Di Molfetta e Corazza. Risponderà il Giana Erminio con Taliento tra i pali, Perico impiegato in posizione di terzino destro e Foglio impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Montesano e il nigeriano Bonalumi saranno i centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo della formazione di Gorgonzola, con Chiarello esterno laterale di destra e Iovine esterno laterale di sinistra, mentre Greselin e Marotta giocheranno come ceentrali sulla mediana. In avanti, tandem offensivo formato dal Bruno e dal ghanese Okyere.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà opposti il 4-3-3 schierato dal Piacenza allenato da Franzini ed il 4-4-2 del Giana Erminio guidato in panchina da Albé. Spettacolare il match d'andata di questo campionato andato in scena a Gorgonzola, quattro a tre per il Giana Erminio con doppiette di Chiarello e di Bruno, agli emiliani non bastarono i gol di Pergreffi e Segre che li portarono per due volte in vantaggio e il gol del momentaneo tre a tre di Pederzoli su rigore. Ultimo precedente a Piacenza datato 20 novembre 2016, colpo corsaro del Giana Eminio di misura, uno a zero con gol di Perico al novantunesimo.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.25 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.10 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.72.

