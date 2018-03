Pisa Carrarese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri lanciati dal successo di Pistoia, la Carrarese deve riscattarsi

24 marzo 2018 Stefano Belli

Pisa, impegno interno con la Carrarese (foto LaPresse)

Pisa-Carrarese, diretta dal signor Miele di Torino, sabato 24 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Nel turno infrasettimanale di campionato, il Pisa ha rotto un tabù che durava da molti anni. Sul campo della Pistoiese i nerazzurri erano reduci da sette sconfitte consecutive nei precedenti di campionato, invece stavolta è arrivata una vittoria, uno a zero con rete decisiva di Mannini a poco più di un quarto d'ora dal novantesimo. Un successo che ha permesso al Pisa di accorciare di tre punti la distanza sul Siena secondo, e di staccare di due lunghezze la Viterbese ora quarta, fermata sul pareggio a Lucca.

Partita di grinta e spessore per un Pisa che in campionato non vinceva dalla trasferta di Arzachena dello scorso 18 febbraio, e che in casa non vince dal match del 4 febbraio contro il Cuneo. I nerazzurri proveranno a ritrovare la strada dei tre punti interni contro una Carrarese che era a sua volta reduce invece da un momento molto brillante, ma che nell'impegno infrasettimanale è letteralmente crollata in casa dell'Alessandria, facendosi agganciare al quinto posto proprio dai grigi, vincenti cinque a zero e apparsi più preparati nell'affrontare i tanti impegni ravvicinati del periodo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA CARRARESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa nerazzurri schiereranno Voltolini in porta, Mannini sull'out difensivo di destra e Filippini sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa mancherà lo squalificato Sabotic, col Montenegrino espulso per doppia ammonizione nell'ultima trasferta di Pistoia. Al suo posto, giocherà Cagnano al fianco di Lisuzzo al centro della difesa. L'austriaco Gucher sarà affiancato da Di Quinzio e Izzillo nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo si muoveranno Lisi, Eusepi e lo spagnolo Miguel Angel. Risponderà la Carrarese con Borra tra i pali, mentre al centro della difesa mancherà Murolo, squalificato dopo l'espulsione rimediata ad Alessandria, con Benedini schierato al fianco di Ricci al centro di una linea a quattro di difesa, in cui Vitturini sarà il laterale di destra e il senegalese Baraye il laterale di sinistra. Il ghanese Agyei e Cardoselli saranno i centrocampisti arretrati, con Bentivegna, Tavano e Vassallo incursori di centrocampo alle spalle dell'unica punta di ruolo, Biasci.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, al 4-3-3 del Pisa allenato da Pazienza sarà opposto il 4-2-3-1 della Carrarese guidata in panchina da Baldini. All'andata il Pisa si è imposto con il punteggio di tre a due sulla Carrarese, avanti di due reti con i gol di Biasci e Tavano ma poi superata dai gol messi a segno da Eusepi (doppietta) e Masucci negli ultimi venti minuti. L'ultimo precedente a Pisa è datato 29 febbraio 2016, vittoria di misura nerazzurra con un gol dell'uruguaiano Lores. La Carrarese ha vinto per l'ultima volta a Pisa il 23 novembre 2014, uno a zero con un gol di Castagnetti al novantesimo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 1.95 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.25 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 4.10 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.50 e 1.50.

