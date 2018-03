Prato Lucchese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Lucchese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Salvezza nel mirino per le due squadre in questo derby toscano

24 marzo 2018 Stefano Belli

Lucchese, trasferta a Prato (foto LaPresse)

Prato-Lucchese, diretta dal signor Feliciani di Teramo, sabato 24 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Il turno infrasettimanale ha fatto segnare un nuovo passo falso per il Prato, sconfitto di misura sul campo del Piacenza in un match particolarmente combattuto, ma che ha visto i biancazzurri toscani scivolare ora a sei punti di distanza dal Gavorrano penultimo, rendendo decisamente più complicata la strada per la salvezza, anche se rispetto al Gavorrano e al Cuneo terzultimo, il Prato ha disputato finora una partita in meno. Anche la Lucchese si trova invischiata nei bassifondi della classifica del girone A di Serie C, ma con il pareggio strappato alla Viterbese quarta della classe, i rossoneri hanno sicuramente compiuto un passo avanti per provare ad evitare i play out. Ora l'Arezzo quartultimo è lontano quattro lunghezze, anche va ricordato come per gli aretini siano al momento ben tre le partite ancora da recuperare, a fronte di una difficile situazione societaria da cui si sta provando di venire a capo. Il Prato in casa ha comunque già vinto due partite in questo 2018, contro Cuneo e Pro Piacenza, dando una piccola accelerata a un ritmo che era stato fin troppo lento nella prima metà della stagione. La Lucchese in trasferta ha invece perso cinque degli ultimi sei impegni disputati, con l'intermezzo di una vittoria molto prestigiosa come quella sul campo del Pisa dello scorso 25 febbraio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Lungobisenzio di Prato. I padroni di casa biancazzurri schiereranno il portiere senegalese Sarr alle spalle di una difesa a quattro con Ghidotti terzino destro, Coccolo terzino sinistro e Casale e Martinelli schierati come difensori centrali. I tre di centrocampo saranno il tedesco Guglielmelli, Fantacci e Colli, mentre in attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ceccarelli, Piscitella e Orlando. Risponderà la Lucchese con una difesa a tre con Capuano, Bertoncini e l'argentino Espeche titolari davanti all'estremo difensore Albertoni. I centrali di centrocampo saranno Damiani, Nolé e Arrigoni, mentre sulla corsia laterale di destra si muoverà Dell'Amico e sulla corsia laterale sinistra ci sarà spazio per Russu. In attacco, tandem composto da Parker e da Fanucchi.

TATTICA E PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico con il Prato schierato con il 4-3-3 dal tecnico Catalano, mentre la Lucchese di Lopez giocherà con il 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato disputato a Lucca è terminato a reti bianche, l'ultimo precedente a Prato è quello dell'11 marzo 2017, con vittoria dei padroni di casa per tre a due con doppietta di Moncini e gol di Tavano, rossoneri invece a segno con De Feo e Fanucchi. L'ultima vittoria della Lucchese a Prato in campionato è stata il tre a due del 25 aprile 2004.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.90 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.05 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.54 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.60.

