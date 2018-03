Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (32^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 attesi in campo questo fine settimana, nella 32^ giornata della Cadetteria. Ben lungo l'elenco degli squalificati oggi.

24 marzo 2018 Michela Colombo

Approfittando della sosta per le nazionali, ecco che il campionato della Serie B torna in campo, ed eccezionalmente sposta gran parte del programma della sua 32^ giornata, della giornata di domenica. Ecco quindi che occorre senza dubbio andare a chiarire che cosa ci propone il calendario ufficiale prima di conoscere le scelte dei tecnici per gli 11 che vedremo in campo questo fine settimana. Si comincerà quindi sabato 24 marzo con ben due anticipi ovvero la sfida Spezia-Bari attesa alle ore 18.00 e la partita prevista alle ore 20.30 tra Bari e Brescia. Programma ben fitto per domenica 25 marzo visto che non sono attesi posticipi: ad aprire il programma sarà il lunch match tra Parma e Foggia. Saranno invece ben 6 gli incontri che avranno inizio alle ore 15.00 e quindi Cremonese-Entella, Palermo-Carpi, Pescara-Empoli, Pro Vercelli-Avellino, Salernitana-Frosinone e Ternana-Frosinone. A chiudere il programma della 32^ giornata di Serie B ecco poi la sfida Venezia-Cittadella, mentre alle ore 20.30 si giocherà Cesena-Perugia. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino sulle probabili formazioni attese in campo nella 32^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Per questo match casalingo gli spezzini opteranno per il 4-3-1-2 con Granohe e Forte ancora chiamati in attacco. Risponderà il Picchio con sempre un modulo a due punte offensive, dove si candidano Monachello e Clemenza.

PROBABILI FORMAZIONI BARI BRESCIA

Grosso non farà a meno del 4-3-3 che in attacco vedrà titolari Galano, Kozak e Improta. Sarà invece il 4-2-3-1 per la leonessa che invece si affiderà al quartetto Spalek, Somma, Meccariello e Longhi per rispondere agli assalti dei galletti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA FOGGIA

I ducali, per questa sfida casalinga, non potranno rinunciare a Calaiò, Da Cruz e Insigne in attacco, viste le valanghe di gol che i tre regalano. I satanelli invece in attacco non faranno a meno di Nicastro e Mazzeo, sapendo che fuori casa l’impresa non è impossibile.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ENTELLA

Sarà ancora 4-3-1-2 per i grigiorossi, che quindi in avanti daranno le maglie da titolari a Piccolo e Scappini, con Castrovilli chiamato ancora sulla tre quarti. Aglietti invece punterà sul solito 3-5-2 che in difesa, di fronte a Iacobucci, vedrà in campo dal primo minuto Cremonesi, Ceccarelli e De Santis.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CARPI

Ampio centrocampo a 5 per i siciliani che vedrà Jajalo in cabina di regia, con Gnahorè e Coronado a fianco: toccherà al duo Rispoli-Fiordilino occupare le corsie più esterne. Modulo speculare per i falconi, che invece in avanti si affideranno a Melchiorri e Garritano.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

I toscani vogliono mantenere la prima posizione in classifica: sarà 4-3-1-2 per gli azzurri con Donnarumma e Rodriguez in attacco e Ninkovic sulla tre quarti. Risponderanno i delfini con il 3-5-2 e un reparto difensivo che dovrebbe vedere in campo Fornasier, Coda e Perrotta.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI AVELLINO

Per la sfida delicatissima attesa al Piola vediamo che la Pro Vercelli dovrebbe mettere in campo il 3-5-2 con in cabina di regia Vives, a fianco Ivan e Germano: Bifulco e Mammarella completeranno il reparto a centrocampo. Gli irpini invece potrebbe riproporre il 4-1-4-1 con Ardemagni ancora fulcro centrale dell’attacco biancoverde.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NOVARA

I granata punteranno sul terzetto Di Roberto-Bocalon-Sprocati in avanti: a rispondere ecco il Novara posizionato sul 4-4-2. Qui in difesa occhio al quartetto Dickmann, Chiosa, Troest e Calderoni, con Golubovic in tribuna, squalificato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FROSINONE

Sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento degli umbri, che quindi a centrocampo dovrebbero mettere in campo dal primo minuto Difendi, Bordin e Paolucci (Signori è squalificato). I canarini invece non faranno a meno del 3-4-1-2 che proprio in mediana ci farà vedere la coppia centrale Gori-Maiello, con Paganini e Beghetto chiamati sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Inzaghi ha fretta di tornare a vincere: ecco quindi che nel 3-5-2 dovremmo vedere Litteri e Rigoni a guidare l’attacco della formazione lagunare. Sarà 4-3-1-2 il modulo della squadra granata, con Strizzolo e Kouame in campo dal primo minuto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PERUGIA

I romagnoli prendono per un coperto 4-4-1-1 con solo Jallow e Moncini in attacco. I grifoni e la loro striscia di vittorie rimediate recentemente fanno paura: Diamanti e Di Carmine saranno ancora i titolari in attacco per l’11 umbro.

