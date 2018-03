Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (32^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 32^ giornata della cadetteria. Attenzione agli anticipi del sabato Spezia-Ascoli e Bari-Brescia.

24 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B scende in campo anche in questo fine settimana e approfittando della sosta per le nazionali, lo fa spostando gran parte del suo programma di match alla domenica. Ecco quindi che prima di andare a vedere quote e scommesse dei singoli incontri, appare ben importante vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale. Si comincerà quindi sabato 24 marzo con ben due anticipi ovvero la sfida Spezia-Bari attesa alle ore 18.00 e la partita prevista alle ore 20.30 tra Bari e Brescia. Programma ben fitto per domenica 25 marzo visto che non sono attesi posticipi: ad aprire il programma ecco il lunch match tra Parma e Foggia. Saranno invece ben 6 la sfide che avranno inizio alle ore 15.00 e quindi Cremonese-Entella, Palermo-Carpi, Pescara-Empoli, Pro Vercelli-Avellino, Salernitana-Frosinone e Ternana-Frosinone. A chiudere il programma della 32^ giornata di Serie B ecco poi la sfida Venezia-Cittadella, mentre alle ore 20.30 si giocherà Cesena-Perugia. Diamo ora uno sguardo più da vicino ai pronostici fissati dalla nostra redazione alla vigilia della 32^ giornata di Serie B.

PRONOSTICO SPEZIA ASCOLI

Benchè lo Spezia arrivi a questo match dopo un pesante KO contro il Perugia, va detto che di fronte al proprio pubblico i liguri sono ancora preferiti dal pronostico.

PRONOSTICO BARI BRESCIA

I galletti sperano oggi di interrompere la striscia di pari beffando la Leonessa in casa: l’ipotesi appare senza dubbio fattibile per i biancorossi, favoriti già sulla carta.

PRONOSTICO PARMA FOGGIA

Sfida aperta in casa dei ducali: se il Parma vanta uno stato di forma migliore e un piazzamento in classifica ben più pesante va pure detto che i satanelli hanno trovato fuori casa i miglior successi in questa stagione della Serie B.

PRONOSTICO CREMONESE ENTELLA

Fattore campo e piazzamento in classifica son alcuni dei fattore che consegnano alla Cremonese la palma da favorita nella sfida con l’Entella. Va però anche ricordato che liguri sono di ritorno da una vittoria pesante e quindi potrebbero dare del filo a torcere ai grigiorossi, non al top della condizione.

PRONOSTICO PALERMO CARPI

Benchè i falconi abbiano rimediato due successi rimediati di fila, il pronostico al Barbera sorride ai siciliani, che hanno davvero voglia di tornare presto in cima alla classifica della cadetteria.

PRONOSTICO PESCARA EMPOLI

Alla vigilia della 32^ giornata di Serie B pare che ben poco possa ora fermare l’Empoli, ancora capolista. In questo senso la sfida con il Pescara non si annuncia semplice per i toscani, che rimangono comunque favoriti sulla carta.

PRONOSTICO PRO VERCELLI AVELLINO

Gli irpini di certo non son al top della condizione e contro la squadra piemontese potrebbero far davvero fatica: il favore del pronostico rimane comunque per i biancoverdi, che però fuori casa hanno poco brillato in stagione.

PRONOSTICO SALERNITANA NOVARA

Sfida da metà classifica quella in programma domenica alle ore 15.00: difficile quindi valutare un vero vincitore annunciato anche perchè entrambi i club arrivano da un pari sofferto. Va però segnalato che gli azzurri fuori dalle mura del Piola hanno raccolto parecchie soddisfazioni finora.

PRONOSTICO TERNANA FROSINONE

Il match pare non avere storia, visto che da una parte troviamo il fanalino di coda della Serie B, ovvero la Ternana e dall’altra parte il Frosinone, secondo in classifica. Nonostante il fattore campo sono quindi i canarini i favoriti in campo.

PRONOSTICO VENEZIA CITTADELLA

Pronostico ben arduo: i lagunari vorranno immediatamente rimediare al KO subito con l’Empoli capolista ma dall’altra parte troveranno il Cittadella, quarto in classifica ad appena 4 lunghezze e desideroso di tornare a vincere dopo due pari di fila.

PRONOSTICO CESENA PERUGIA

I grifoni continuano a volare alto e la loro striscia di successi non dovrebbe quindi interrompersi in casa del Cesena. Da segnalare poi che i romagnoli non vincono dall’inizio del mese e ristagnano ai gradini più bassi della classifica.

© Riproduzione Riservata.