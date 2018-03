Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (32^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi che aprono la 32^ giornata. Sabato 24 marzo si giocano Spezia Ascoli (ore 18:00) e Bari Brescia (ore 20:30)

24 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, anticipi 32^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna a giocare nel campionato di Serie B 2017-2018: siamo arrivati alla 32^ giornata del torneo cadetto, che si avvicina a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare. Va detto che tante squadre devono ancora recuperare una partita: succederà all’inizio di aprile, ma intanto il programma segue il suo regolare svolgimento; come ben sappiamo, quando c’è la sosta della Serie per le nazionali il campionato cadetto slitta di un giorno, e dunque sabato avremo due anticipi. Si parte alle ore 18:00 al Picco con Spezia-Ascoli; alle ore 20:30 invece lo stadio San Nicola aprirà le sue porte su Bari-Brescia. Partite interessanti: le due squadre di casa vanno a caccia di un posto nei playoff, le due che invece sono in trasferta hanno bisogno di punti utili per salvarsi senza passare dai playoff. Questo il quadro generale e riassuntivo, poi ovviamente le situazioni sono ben diverse.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (32^ GIORNATA)

SPEZIA ASCOLI

Continua a essere la continuità il problema dello Spezia, che non vince da quattro partite e lo ha fatto una sola volta nelle ultime sette. Fuori casa non festeggia da quasi due mesi, e sabato scorso ha perso nettamente a Perugia, mostrando di avere anche qualche limite di troppo contro le squadre di pari livello e che sono particolarmente in forma. La classifica adesso si fa complicata: pari punti con la Cremonese con cui all’andata è arrivata una sconfitta, al momento sarebbero i grigiorossi a entrare nella post season. L’Ascoli è tornato a vincere dopo aver perso tre volte consecutivamente: il colpo contro la Ternana vale doppio visto che si trattava di una sfida diretta. Tuttavia le cose non sono ancora sistemate: penultimo posto e ben cinque punti di margine da recuperare per salvarsi subito. Al momento l’orizzonte possibile sembra essere quello dei playout, ma perchè sia così i marchigiani devono recuperare tre punti alla Virtus Entella che ha anche giocato una partita in meno.

BARI BRESCIA

Una partita che fino a poco tempo fa si giocava anche al piano di sopra; il Brescia da qualche anno non riesce a trovare qualità e la sua realtà è quella di dover lottare per salvarsi. A oggi avrebbe centrato l’obiettivo, ma deve fare molto più di così per rimanere tranquillo: ha perso due delle ultime tre partite e in generale ne ha vinte soltanto tre nelle ultime 13 (con cinque sconfitte), bilancio davvero al ribasso per una formazione che sta scommettendo anche sulla crescita dei giovani. Il Bari punta i playoff come obiettivo minimo, ma soprattutto vuole la promozione: con una partita in meno si trova al quinto posto in classifica e, almeno virtualmente, potrebbe dare fastidio al Cittadella per la quarta posizione che gli permetterebbe di saltare il primo turno degli spareggi. Fabio Grosso punta a questo, anche se segretamente i pugliesi sperano che le due davanti rallentino in modo da inserirsi nella corsa per la promozione diretta; il problema è che nelle ultime tre partite giocate sono arrivati tre pareggi, che hanno frenato una rincorsa che sembrava poter essere vincente.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA (32^ GIORNATA)

ore 18:00 Spezia-Ascoli

ore 20:30 Bari-Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli* 57

Frosinone 54

Palermo* 51

Cittadella 50

Bari* 47

Venezia*, Perugia* 46

Carpi*, Parma* 44

Cremonese, Spezia 41

Foggia* 40

Salernitana 38

Pescara 37

Avellino*, Novara 35

Brescia* 34

Cesena 33

Virtus Entella* 32

Ascoli 29

Ternana 26

* una partita in meno

